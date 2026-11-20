Autor:ATV redakcija
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U današnje vrijeme mnogi mladi se suočavaju sa izuzetno visokim cijenama nekretnina i traže načine kako da se skuće.
Dok cijene stanova širom Republike Srpske, ali i cijele BiH, prelaze i 5.000 KM po kvadratnom metru, s vremena na vrijeme u oglasima se pojavi neka nekretnina koja i ne djeluje tako skupo s obzirom na situaciju na tržištu.
Jedan od tih oglasa u petak je objavljen na Fejsbuku, a u njemu se nudi kuća u Banjaluci koja po kvadratu košta nešto iznad hiljadu maraka po kvadratnom metru.
Nekretnina se nalazi u naselju Lauš i košta 180 hiljada maraka, a u osnovi je 9 sa 9 i po metara.
Ima dva sprata, što znači da ukupna kvadratura iznosi nešto preko 170 metara.
U prevodu, kvadrat košta 1.052 marke.
Na objavljenoj fotografiji je vidljivo da su na kući potrebni određeni radovi, dok se u pratećim slikama u komentarima vidi da je nekretnina opšremljena.
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