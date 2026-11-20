U današnje vrijeme mnogi mladi se suočavaju sa izuzetno visokim cijenama nekretnina i traže načine kako da se skuće.

Dok cijene stanova širom Republike Srpske, ali i cijele BiH, prelaze i 5.000 KM po kvadratnom metru, s vremena na vrijeme u oglasima se pojavi neka nekretnina koja i ne djeluje tako skupo s obzirom na situaciju na tržištu.

Jedan od tih oglasa u petak je objavljen na Fejsbuku, a u njemu se nudi kuća u Banjaluci koja po kvadratu košta nešto iznad hiljadu maraka po kvadratnom metru.

Nekretnina se nalazi u naselju Lauš i košta 180 hiljada maraka, a u osnovi je 9 sa 9 i po metara.

Ima dva sprata, što znači da ukupna kvadratura iznosi nešto preko 170 metara.

U prevodu, kvadrat košta 1.052 marke.

Na objavljenoj fotografiji je vidljivo da su na kući potrebni određeni radovi, dok se u pratećim slikama u komentarima vidi da je nekretnina opšremljena.