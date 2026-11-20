Služenjem parastosa u banjalučkom Hramu Hrista Spasitelja za stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svjetskom ratu, počelo je obilježavanje 108 godina od oslobođenja Banjaluke u Velikom ratu, odnosno ulaska srpske vojske u ovaj grad 1918. godine.

Parastosu prisustvuju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, izaslanik srpskog člana i predsjedavajuće Predsjedništva BiH Maja Gačić, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanja rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

Tu su i predstavnici Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, Gradske uprave Banjaluka, banjalučkog Udruženja potomaka i poštovalaca srpskih boraca oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine i brojni građani.

Nakon parastosa predviđen je svečani defile okupljenih od Trga Krajine do Spomenika banu Milosavljeviću, gdje će u 11.00 časova biti položeni vijenci i cvijeće.

Obilježavanje 108 godina od oslobođenja Banjaluke ATV

Obraćanje zvaničnika predviđeno je za 11.15 časova u porti Hrama Hrista Spasitelja, gdje će biti održan i umjetnički program.

Organizatori ovog istorijskog događaja od republičkog značaja su Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske i Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Srbije.

Ulazak srpske vojske u Banjaluku 1918. godine predstavlja veliki istorijski događaj koji je označio slobodu za srpski narod sa ovih prostora nakon viševjekovnog ropstva pod Turcima, te od 1878. godine pod Austrougarskom.

Nakon herojske borbe i proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918, srpska vojska je za 45 dana oslobodila Beograd, a u Banjaluku je ušla 21. novembra te godine.

U Prvom svjetskom ratu poginulo je oko 1,3 miliona Srba - gotovo trećina stanovništva tadašnje Srbije.