Tehnička ispravnost autobusa kojima se svakodnevno prevoze hiljade građana predstavlja jedan od ključnih preduslova bezbjednosti u saobraćaju.

Ipak, podaci iz vanrednih kontrola ukazuju na ozbiljne nedostatke, s obzirom na to da čak 40 odsto autobusa upućenih na vanredni tehnički pregled nije zadovoljilo propisane kriterijume.

Stručnjak za bezbjednost saobraćaja Milenko Jaćimović istakao za RTRS da su, prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom protekle godine sprovođene akcije kontrole autobusa, a rezultati su pokazali značajan broj tehnički neispravnih vozila.

- Među najčešćim nedostacima izdvajaju se problemi sa uređajima za kočenje, istrošenost upravljačkog mehanizma, neispravni ili istrošeni pneumatici, kao i nedostaci na uređajima za osvjetljenje i signalizaciju - rekao je Jaćimović.

Pored elemenata koji direktno utiču na bezbjednost putnika i drugih učesnika u saobraćaju, evidentirani su i problemi sa klimatizacijom tokom ljetnih mjeseci, odnosno neadekvatnim grijanjem u zimskom periodu.

Jaćimović je upozorio i na starost autobusa koji saobraćaju na području Banjaluke, navodeći da je njihova prosječna starost oko 15 godina. Kako je istakao, riječ je o vozilima koja su na pojedinim evropskim tržištima već povučena iz eksploatacije, a potom se pojavljuju na tržištu BiH.

Kada je riječ o kontroli, saobraćajna policija tokom redovnih akcija može posumnjati u tehničku ispravnost određenog autobusa i, uz policijsku pratnju, uputiti ga na vanredni tehnički pregled. Ovlaštena lica na stanici za tehnički pregled tada kontrolišu sve uređaje i sklopove vozila i sačinjavaju izvještaj.

- Ukoliko se utvrde ozbiljni nedostaci, autobus ne može nastaviti saobraćati. Policija ima ovlaštenje da mu oduzme registarske tablice, a prevoznik je dužan da otkloni utvrđene nepravilnosti i ponovo pristupi tehničkom pregledu. Nakon što vozilo zadovolji propisane uslove, registarske tablice se vraćaju, uz eventualne zakonom predviđene sankcije - dodao je on.

Jaćimović je podsjetio da autobusi, osim redovnog godišnjeg tehničkog pregleda prilikom registracije, moraju prolaziti i periodične tehničke preglede svakih šest mjeseci.

- Odgovornost za tehničku ispravnost nije samo na stanicama za tehnički pregled i nadležnim institucijama. Svaki ozbiljan prevoznik trebalo bi da ima ovlašteno lice zaduženo za kontrolu vozila, koje zajedno sa vozačem potpisuje putni nalog i potvrđuje da je autobus spreman za saobraćaj - ističe Jaćimović.

Prema njegovim riječima, rezultati vanrednih kontrola otvaraju pitanje koliko se zaista dosljedno sprovode interne kontrole u prevozničkim preduzećima, s obzirom na to da se na putevima pojavljuju autobusi sa ozbiljnim tehničkim nedostacima.

- Kontrolu autobusa, osim saobraćajne policije, obavljaju i gradska i republička saobraćajna inspekcija. Gradska inspekcija nadležna je za kontrolu gradskog i prigradskog prevoza, dok republička inspekcija kontroliše međunarodni i druge oblike prevoza u okviru svojih nadležnosti - ističe Jaćimović.

On ističe da u slučaju utvrđenih nepravilnosti, nadležni organi mogu naložiti vanredni tehnički pregled ili isključiti autobus iz saobraćaja dok se nedostaci ne otklone. Sankcije mogu biti izrečene prevozničkom preduzeću, odgovornom licu u pravnom licu, ali i vozaču, u zavisnosti od vrste prekršaja.

Jaćimović je posebno ukazao na značaj uloge samih putnika, koji kao korisnici usluga imaju pravo da zahtijevaju bezbjedan i kvalitetan prevoz.

- Građani koji primijete tehničke nedostatke, neispravnu klimatizaciju ili grijanje mogu se obratiti nadležnom odjeljenju Gradske uprave Banjaluka, odnosno saobraćajnoj inspekciji - poručio je Jaćimović.

Prilikom prijave potrebno je navesti registarski broj autobusa, datum i vrijeme kada je uočen problem, kako bi inspekcija mogla izaći na teren i provjeriti navode.