Autor:Stevan Lulić
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U više dijelova Banjaluka građani su primijetili pojačane snage policije, a, kako je potvrđeno za ATV, razlog nije nesvakidašnji.
Riječ je o redovnim aktivnostima, odnosno svakodnevnoj kontroli poštovanja saobraćajnih i drugih zakonskih propisa, potvrđeno je za ATV.
Akcija se sprovodi s ciljem sprečavanja prekršaja i krivičnih djela.
Vozači navode da je akcenat na kontrolama upravljanja vozila pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci.
Prema dosadašnjim informacijama, više patrola nalazilo se u naseljima Lauš, Vrbanja, ali i Petrićevac i Borik...
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