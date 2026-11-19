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Foto: ATV

U više dijelova Banjaluka građani su primijetili pojačane snage policije, a, kako je potvrđeno za ATV, razlog nije nesvakidašnji.

Riječ je o redovnim aktivnostima, odnosno svakodnevnoj kontroli poštovanja saobraćajnih i drugih zakonskih propisa, potvrđeno je za ATV. Akcija se sprovodi s ciljem sprečavanja prekršaja i krivičnih djela. Vozači navode da je akcenat na kontrolama upravljanja vozila pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci. Prema dosadašnjim informacijama, više patrola nalazilo se u naseljima Lauš, Vrbanja, ali i Petrićevac i Borik...

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