Autor:ATV redakcija
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Jučerašnje najave o jakom vjetru i obilnim padavinama, obistinile su se i to u večernjim satima kada su pogodile Banjaluku.
Vatrogasno-spasilačka brigada Grada Banjaluka je tokom prethodne noći imala čak sedam intervencija.
Banjalučki vatrogasci su zbog olujnog vjetra uklanjali drveće i grane sa kolovoza, od toga 6 tehničkih intervencija i jedna pomoć sugrađanki.
U stanici Hitne pomoći u Banjaluci je tokom prethodna 24 časa, 71 odrastao pacijent pregledan i 18 djece te je obavljena i 21 kućna posjeta.
Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme gdje će se smjenjivati sunčani intervali, kiša i vjetar.
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