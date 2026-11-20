Jučerašnje najave o jakom vjetru i obilnim padavinama, obistinile su se i to u večernjim satima kada su pogodile Banjaluku.

Vatrogasno-spasilačka brigada Grada Banjaluka je tokom prethodne noći imala čak sedam intervencija.

Banjalučki vatrogasci su zbog olujnog vjetra uklanjali drveće i grane sa kolovoza, od toga 6 tehničkih intervencija i jedna pomoć sugrađanki.

U stanici Hitne pomoći u Banjaluci je tokom prethodna 24 časa, 71 odrastao pacijent pregledan i 18 djece te je obavljena i 21 kućna posjeta.

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme gdje će se smjenjivati sunčani intervali, kiša i vjetar.