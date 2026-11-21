Lisice se sve češće mogu vidjeti u banjalučkom naselju Borik, a najnoviji prizor zabilježen je sinoć na dječijem igralištu u blizini Akvane i sportske dvorane Borik.

Fotografije koje je redakciji "BL portala" poslao čitalac prikazuju lisicu kako se kreće po igralištu, između sprava za djecu i prostora za odmor. Životinja se bez straha kretala prostorom koji je tokom dana pun djece i građana.

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Ovaj prizor dolazi samo dan nakon što smo objavili fotografiju lisice u blizini restorana San Remo, koji se takođe nalazi u ovom dijelu grada. S obzirom na to da su ove lokacije relativno blizu, nameće se pitanje da li su se lisice već odomaćile u ovom dijelu Banjaluke.

Zašto lisice dolaze u grad?

Pojava lisica u urbanim sredinama nije neuobičajena, a posebno je primjetna tokom jeseni i zime. Jedan od razloga je prirodno ponašanje mladih lisica koje u jesen napuštaju porodična staništa i kreću u potragu za vlastitom teritorijom.

Gradovi im pružaju relativno dobre uslove za opstanak. Parkovi, zelene površine i zapušteni prostori mogu im poslužiti kao sklonište, dok su dostupni izvori hrane, uključujući ostatke hrane i otpad, dodatni razlog zbog kojeg se zadržavaju u blizini ljudi.

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Lisice su uglavnom aktivne noću, u sumrak i rano ujutro, zbog čega ih građani najčešće primijete upravo u tim periodima.

Iako susret s lisicom može biti zanimljiv prizor, stručnjaci savjetuju da se divljim životinjama ne prilazi, da se ne pokušavaju hraniti i da se ne uznemiravaju. Posebno je važno da djeca ne pokušavaju da im priđu ili ih dodiruju.

Sinoćnji prizor iz Borika još jednom pokazuje da divlje životinje nisu rijetki posjetioci gradskih zelenih površina, a građani će, čini se, u ovom dijelu Banjaluke morati računati i na ovakve noćne goste.