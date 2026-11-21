Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Од јануара наредне године у Републици Српској слиједи редовно усклађивање пензија, али ће хиљаде пензионера већа примања добити већ на децембарској пензији.
Према досадашњим најавама, раст ће, највјероватније, бити између 7 и 8%.
Ријеч је о редовном усклађивању пензија почетком године, на основу раста просјечне плате и трошкова живота у претходној години.
Друштво
Упозорење грађанима: Два града су посебно на удару
Директор Фонда ПИО Младен Милић недавно је поручио да повећање пензија, требало да буде за 7,5-8%.
"Од јануара 2027. слиједи редовно годишње усклађивање. Пензије се усклађују на основу раста трошкова живота и раста просјечне плате у прошлој години", рекао је Милић.
Подсјетио је да је за исплату септембарске пензије требало 187,75 милиона КМ.
"На бази садашњих показатеља раста трошкова живота и раста просјечне плате у првих 8 мјесеци ове године, да сад вршимо редовно усклађивање, оно би било 7,5-8%. Ако то остане на овом нивоу, требаће нам 200 милиона КМ мјесечно, односно 2,4 милијарде КМ у бруто износу годишње", рекао је Милић.
Са друге стране, у Србији ће пензије бити повећане од децембарске исплате. Ријеч је о повећању од 7,5%.
Србија
Хорор: Претукао и силовао жену, добила крварење на мозгу
Подсјетимо, Републички фонд ПИО исплаћује пензије и остала права за 13.387 корисника који живе у Српској и 9.225 корисника који живе у Федерацији БиХ.
Ове принадлежности се исплаћују мјесечно, односно у текућем мјесецу за претходни мјесец, преноси "Српскаинфо".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму