Аутор:АТВ редакција
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Како је могуће да печење у Србији поскупљује, док цијена живих свиња пада? Представници домаћих сточара упозоравају на несразмјеру између малопродајних и откупних цијена, као и на све тежи положај произвођача.
Цијене прасетине и јагњетине расту уочи сезоне слава и новогодишњих празника, али од поскупљења печења корист немају домаћи сточари. Напротив, откупне цијене свиња падају, фарме се затварају, а домаћи произвођачи све теже могу да покрију трошкове производње, упозорила је за "РТС" Сања Челебићанин, предсједница Удружења одгајивача свиња Србије.
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Један од главних проблема домаћег свињарства, како оцјењује, јесте увоз јефтинијег меса из Европе, који потискује домаћу производњу.
Удружење одгајивача свиња већ готово двије године тражи да се испитају разлике између података Управе царина Србије и Евростата о увозу свињског меса, за које тврди да износе око 30.000 тона.
Челебићанин рјешење види у бољој контроли увоза, уговореној производњи и примјени постојећих прописа, упозоравајући да ће за опоравак свињарства бити потребно најмање три године.
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