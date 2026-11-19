Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник Савеза Удружења пољопривредних произвођача Републике Српске Стојан Маринковић изјавио је Срни да увоз велике количине меса у БиХ онемогућава пласман домаћих товних свиња.
"Кланични сектор је готово потпуно уништен. Више се готово нико не бави клањем живе стоке, него искључиво увозе и транжирају месо из увоза", рекао је Маринковић.
Он је навео да никада није био дужи период са овако ниском цијеном меса, која је потпуно испод прага рентабилности и производних цијена.
"Нажалост, тај прекомјерни увоз почео је да гуши ову производњу. Људи све више одустају јер немају рачуна", указао је Маринковић.
Према његовим ријечима, цијена прасића за клање је четири до 4,5 КМ, зависно гдје, колико је тешко и колико комада се купује.
"Товне свиње тренутно имају цијену од 4,5 КМ по килограму, што је прихватљиво, али имајући у виду да ријеч о свињама које су тешке од 160 до 200 килограма, оне су, како ми фармери кажемо, до сада појеле саме себе", рекао је Маринковић, истичући да домаћи произвођачи од тога немају зараду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
4 ч0
Економија
1 д0
Економија
2 д0
Економија
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму