Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске дала је сагласност на Одлуку о утврђивању квота радних дозвола за запошљавање страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за 2027. годину.
Одлуком Управног одбора ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“, од 29.9.2026. године, утврђена је годишња квота радних дозвола за запошљавање 5.000 страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за 2027. годину.
Годишња квота радних дозвола за 2027. годину односи се на продужење раније издатих радних дозвола, и то 1.500, као и на ново запошљавање страних држављана и лица без држављанства, и то 3.500 радних дозвола.
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