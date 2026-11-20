Аутор:АТВ редакција
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Цијена фјучерса злата за испоруку у децембру 2026. године на берзи Комеx пала је испод 3.550 долара по тројској унци први пут од 2. септембра 2025. године, према најновијим подацима трговања.
До 5.12 часова по московском времену цијена је пала за 5,44 одсто.
Тај пад значи да је цијена 3.538,3 долара по унци.
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