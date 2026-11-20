Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На бензинским пумпама широм Босне и Херцеговине дошло је до појефтињења горива.
Федерално министарство трговине је 2019. године представило мобилну апликацију ФМТ ФБиХ оил инфо преко које можете пратити најновије информације о цијенама горива на свим бензинским црпкама у ФБиХ.
У наставку доносимо кориговане цијене дизела и бензина.
Хроника
Ново признање у предмету "Бразил": Бутиган пристао на четири и по године затвора
У обзир су се узимале цијене горива које су биле приказане на апликацији ФМТ ФБиХ оил инфо до 07:00 сати 20. новембра 2026. године.
Дизел Д5 у Широком Бријегу, према апликацији ФМТ ФБИХ, има најнижу цијену на Петрол ОИЛ , а износи 3,62 КМ по литри, слиједи Мепас гдје износи 3,65 КМ.
На Мишкићу је Супер 95 најјефтинији с 3,00 КМ по литри. За најнижу цијену Супер 98 издваја се Петрол ОИЛ гдје литра износи 3,47 КМ.
Цијена за аутогас је најнижа на Багарићу – гдје износи 1,41 КМ.
У Мостару је Дизел најјефтинији на Бингу гдје се продаје за 3,54 КМ по литри.
Код најнижих цијена за Супер 95 издваја се Бинго – с цијеном од 2,74 КМ по литри. Супер 98 има најмању цијену на Херцеговина промет гдје износи 3,19 КМ по литри.
Србија
Отац Данке Илић испричао како је изгледао сусрет са осумњиченима за њено убиство
Аутогас је најјефтинији на Изградња Тојага (Гнојнице) гдје је цијена 1,41 КМ.
У Грудама дизел има најнижу цијену од 3,69 КМ на Хифи.
Супер 95 има најнижу цијену од 3,19 КМ по литри на ТИ Оилу и Хифи. Супер 98 има најнижу цијену од 3,56 КМ по литри на Ауто Ана, Перишић, Папић и Графотисак.
Код аутогаса издвајају се Папић, Хифа, Перишић, Ауто Ана и Графотисак с цијеном од 1,51 КМ.
Дизел је у Посушју најјефтинији по цијени од 3,65 КМ, а продаје се на Хифи и ТИ Оилу.
Супер 95 има најнижу цијену на Ф1, а цијена му је 2,98 КМ по литри. За Супер 98 најнижа цијена је 3,21 КМ по литри на Лагеру.
Република Српска
Игор Додик: СНСД наставља са радом као и до сада
Што се тиче аутогаса, најјефтинији је на Ини, Хифи и Еуро Контакт, а износи 1,49 КМ.
У Љубушком дизел Д5 има најнижу цијену од 3,59 КМ на Хифи.
Супер 95 има најнижу цијену од 2,93 КМ на Перићу. За Супер 98 се издваја МБ Иванић с 3,10 КМ по литри.
Аутогас у Љубушком с најнижом цијеном (1,49 КМ) се налази на Ини.
У Читлуку дизел има најнижу цијену од 3,72 КМ по литри на Маринчићу.
Супер 95 има најнижу цијену на Маринчићу – а износи 3,06 КМ по литри, док је Супер 98 најјефтинији на Малишићу с цијеном од 3,45 КМ по литри.
Цијене у Читлуку закључујемо с аутогасом којем је најнижа цијена од 1,49 КМ на Ини.
Дизел Д5 у Чапљини има најнижу цијену од 3,55 КМ по литри на ТИ Оилу .
Хроника
Ванбрачној супрузи пиштољ ставио у уста и нож под врат, оптужен за насиље у породици
Супер 95 има најнижу цијену на Газпром, а износи 3,17 КМ по литри, док је Супер 98 најјефтинији на Малишићу с цијеном од 3,45 КМ по литри.
У Чапљини је аутогас најјефтинији на Сушку гдје сада износи 1,45 КМ.
Будић и Нестро се издвајају код Дизела Д5 који износи 3,68 КМ по литри.
Супер 95 има најнижу цијену на Авангардеу, а износи 2,85 КМ по литри. За Супер 98 издваја се Папић с 3,16 КМ по литри.
Што се тиче аутогаса, код Корал је најјефтинији с цијеном од 1,33 КМ.
Дизел Д5 у Ливну има најнижу цијену од 3,66 КМ по литри на Хифи.
Супер 95 има најнижу цијену на Хифи, а износи 2,99 КМ по литри. Код горива Супер плус 100 Хифа има најнижу цијену од 3,46 КМ по литри.
Цијена за аутогас је најнижа на ТИ Оилу, а износи 1,31 КМ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму