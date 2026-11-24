Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik održaće u Banjaluci konsultacije sa predstavnicima organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Planirani su i razgovori sa dva javna univerziteta, te penzionerskim i studentskim udruženjima.

Konsultacije sa parlamentarnim strankama počinju narednih dana, najavio je mandatar Igor Dodik, navodeći da će tokom razgovora insistirati na jačanju privrede i ekonomije.

Kada je riječ o opoziciji i komentarima na njegovo imenovanje, Igor Dodik je podsjetio da je narod na izborima rekao svoje.