Autor:ATV redakcija
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Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik održaće u Banjaluci konsultacije sa predstavnicima organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Planirani su i razgovori sa dva javna univerziteta, te penzionerskim i studentskim udruženjima.
Konsultacije sa parlamentarnim strankama počinju narednih dana, najavio je mandatar Igor Dodik, navodeći da će tokom razgovora insistirati na jačanju privrede i ekonomije.
Kada je riječ o opoziciji i komentarima na njegovo imenovanje, Igor Dodik je podsjetio da je narod na izborima rekao svoje.
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