Odbornički dodatak, u visini polovine prosječne plate, odbornicima u Bijeljini ne isplaćuje se od sredine 2023. godine. Stoga su prinuđeni da svoja potraživanja naplate sudskim putem.

Ovakav način naplate građane Bijeljine koštaće značajno više jer, prema presudama, uz osnovni dug, grad iz budžeta plaća i kamate i sudske troškove.

Odbornici u bijeljinskom parlamentu kojima se dodatak ne isplaćuje već treću godinu, za svoja potraživanja obraćaju se sudu. Tužbe su podnijeli odbornici koji su bili i u prethodnom sazivu Skupštine grada, među kojima su neki od njih uspjeli i da naplate dug.

- Moraju se poštovati određene procedure, pa tako i te odborničke naknade koje, opet kažem, ne dajem ih u prvi plan, jer niko od odbornika ne živi od tih naknada. Ali smatram da mora postojati određeno poštovanje iz Gradske uprave prema odbornicima - rekao je bivši odbornik Ujedinjene Srpske Branislav Tekić.

Za dio presuda grad je zatražio odgađanje izvršenja, a sud je novac rezervisao, pa ga ne može koristiti niti grad niti tužioci. U slučaju Marka Vlačića kom je trebalo da bude isplaćeno 6000 maraka glavnog duga, grad u ovom momentu treba da plati i dodatnih 4.000 maraka troškova i kamata koje svakodnevno rastu.

- To je negdje oko 6.000 maraka glavnice plus sudski troškovi. Sudski troškovi nisu mali, oni su negdje 3.800 skoro 4000 maraka na taj iznos. Ima kolega koji su tužili na 12 mjeseci kašnjenja samim tim su sudski troškovi dosta veći. Što su troškovi veći i kamata je veća na zakasnjeli period otplate - naveo je bivši odbornik Ujedinjene Srpske Marko Vlačić.

Budžet koji je ionako preopterećen preostalim dugovima, dodatno opterećuju zatezne kamate i sudski troškovi, pa sve obaveze koje grad nije na vrijeme izmirio građane Bijeljine koštaju znatno više. Umjesto na razvoj grada ili uređenje infrastrukture, novac odlazi na brojne izgubljene sudske sporove.

- Čovjek koji je tužio grad Bijeljina za birački odbor, za rad biračkog odbora nekih 100 KM. Mislim da je iz 2024. godine i da je na kraju naplaćeno 1.100 KM - rekao je odbornik Republičke stranke Danijel Perić.

Na nedopustiv odnos gradonačelnika Ljubiše Petrovića prema potraživanjima odbornika, zaposlenih u gradskoj upravi ili javnim ustanovama, ali i drugih povjerilaca, pružalaca usluga, koji dugove naplaćuju prinudnom naplatom, ukazuju iz rukovodstva Skupštine Grada

- Pored ovih svih ljudi koji trpe koji se finansiraju iz budžeta i sam budžet trpi velike štete upravo zbog svih onih sudskih naknada, zateznih kamata , gdje radnici koji ne primaju platu o idu putem suda na izvršenje - navela je predsjednica Skupštine grada Bijeljina Željana Arsenović.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije želio da odgovori na novinarska pitanja o ovoj temi, ali je bez obzira na ćutanje prvog čovjeka izvršne vlasti u gradu, sve jasnije da su njegove finansijske odluke i nepoštovanje budžeta doveli do milionskog budžetskog deficita. Na posljednjoj sjednici Skupštine grada postavljeno je i odborničko pitanje koliko je novca potrošeno na kamate, sudske troškove i sve što prati prinudne naplate.

(RTRS)