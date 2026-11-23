Ekonomija i prerađivačka industrija su u fokusu Unije poslodavaca Republike Srpske. To zbog pada industrijske proizvodnje u posljednjih nekoliko godina, manjeg broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji, te pogoršanja spoljnotrgovinskog deficita.

Još ranije su, kažu, poslali svoje prijedloge za program ekonomskih reformi.

„Mjere koje očekujemo od buduće Vlade jesu upravo da budu usmjerene u prerađivačku industriju, ali i u ukupnu ekonomiju kako bi stvarali što bolje uslove za privređivanje, a time bolje uslove i za radnike i za rast standarda stanovništva“, kaže Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Konkretna rješenja, a ne obećanja, to traže iz Saveza sindikata Republike Srpske. Radnik treba da postane centar svih ekonomskih politika. To podrazumijeva kontinuiran rast svih plata u Srpskoj, zaključivanje opšteg i posebnih kolektivnih ugovora, bezbjednija i zdravija radna mjesta, te viši nivo radničkih prava.

„Savez sindikata Republike Srpske smatra da je konačno vrijeme da radnici Republike Srpske trebaju dostojanstveno da žive, da žive od svojih plata koje mogu omogućiti pristojan život, da planiraju svoju porodicu i ostanak u Republici Srpskoj. Naravno da će Savez sindikata biti dio svih konkretnih rješenja i da ćemo kroz dijalog s Vladom učiniti sve da unaprijedimo položaj radnika Republike Srpske“, rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Mandatara od penzionera neće boljeti glava, poručuje Slobodan Brdar. Očekuju kontinuitet dobre saradnje i, naravno, povećanje penzija. Prvo, prema zakonu obavezno usklađivanje penzija u januaru. Nadaju se da će to biti više od najavljenih sedam i po do osam odsto. Očekuju da se ni na tome neće stati.

„Mi očekujemo u toku ’27. godine da ćemo tražiti i vanredno povećanje penzija. Moram vam reći da su penzioneri ozbiljna garnitura ljudi. Mi smo za saradnju, ali na korektnoj osnovi i da se pripaze ti stari ljudi onoliko koliko se može“, rekao je Slobodan Brdar, predsjednik Skupštine Udruženja penzionera Republike Srpske.

Na vrhu liste prioriteta Boračkoj organizaciji Republike Srpske ostaje zapošljavanje djece poginulih boraca. To, poručuju, čim se konstituiše nova vlada, mora da se završi u što hitnijem roku.

„To smo obećali, dogovorili, to je bio i zaključak Vlade i svi smo dali sve od sebe, posebno mi iz BORS-a i kako rekoh premijer Savo Minić da to završimo i dabome sve ono što treba uraditi, a ja sam više puta pomenuo da bilo kakva izmjena, bilo kog zakona u Republici Srpskoj treba biti dostavljena BORS-u, jer kroz te izmjene zakona se može pomoći našim kategorijama", rekao je Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

Spremnost za dijalog, razumijevanje za ideje, završetak započetih, te novi zajednički projekti, očekivanja su studenata. Borba za poboljšanje studentskog standarda neće stati.

„Sa svim našim sagovornicima iz Vlade, i našeg resornog ministarstva i od rukovodstva Republike Srpske očekujemo da ćemo nastaviti ovaj neki naš trend do sada, gdje smo imali dobru saradnju i vjerujemo da jesu dobri uslovi studiranja, ali mi ćemo se truditi da još budu bolji“, rekao je Nikola Lapčević, predsjednik Unije studenata Republike Srpske.

Dodatno poboljšanje privrednog i ekonomskog ambijenta u Srpskoj biće prioritet novog saziva Vlade. Konsultacije počinju sutra, ali mandatar već ima jasan plan.

„Apsolutni prioritet nove Vlade ekonomija i ekonomija, samo ekonomija“, rekao je Igor Dodik, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Mandatar će konsultacije započeti sa predstavnicima organizacija proisteklih iz Odbrambeno – otadžbinskog rata. Sutra su na rasporedu i dva javna univerziteta, te predstavnici penzionerskih i studentskih udruženja.