Na sjednici Izvršnog odbora Socijalističke partije u Banjaluci iskazana je podrška izboru Igora Dodika za mandatara za sastav nove vlade koja će nastaviti da radi u interesu razvoja Republike Srpske i svih njenih građana.

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić istakao je da će ova stranka i dalje biti posvećen partner u sprovođenju politika koje doprinose političkoj stabilnosti, ekonomskom razvoju i jačanju institucija Srpske.

U saopštenju iz Socijalističke partije je navedeno da su na današnjoj sjednici Izvršnog odbora razmatrana aktuelna politička pitanja i utvrđivani prijedlozi kandidata za delegate u Vijeće naroda Republike Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić saopštio je juče da je Igor Dodik mandatar za sastav nove vlade Srpske. On je dodao da je Igor Dodik najmlađi mandatar u istoriji Srpske, te da očekuje da do polovine decembra formira novu vladu.