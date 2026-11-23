Predsjednik Republike Srpske Savo Minić izrazio je uvjerenje da će nova Vlada Republike Srpske nastaviti sa velikim investicionim ciklusom koji je pokrenut prije godinu dana.

Minić je novinarima rekao da je Vlada Republike Srpske pokrenula veliki investicioni ciklus, te došla u svaki grad i opštinu u Republici Srpskoj.

"Pokrenuti su veliki infrastrukturni projekti i započet je niz aktivnosti. U julu smo u Narodnoj skupštini imali više od 30 zakonskih rješenja. Ubijeđen sam da će nova Vlada raditi i veću kontrolu javnih preduzeća. Novi mandatar je vezan za menadžerstvo, ekonomiju i privredu i nama u ovom momentu upravo to i treba", naglasio je Minić.

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On smatra da će nova Vlada Republike Srpske pored velikog investicionog ciklusa kojeg provodi, napraviti i veliki privredni zamah.

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"Ništa nije rađeno nasumično, imali smo određene dokumente. Sve što sam ja radio u svom mandatu, radio sam po dokumentu `Republika Srpska 2030` i novi premijer će nastaviti da radi prema tom dokumentu i planu", istakao je Minić, piše Srna.