Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić poručio je da u očuvanju duhovnog i kulturnog nasljeđa i njegovom prenošenja budućim pokoljenjima poseban značaj ima saradnja institucija Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve.
Minić je zahvalio za današnji prijem Njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu banjalučkom Jefremu.
"Ovakvi susreti podsjećaju nas na snagu vjere i na odgovornost koju imamo da duhovno i kulturno nasljeđe čuvamo i prenosimo budućim pokoljenjima. Na tom putu saradnja institucija Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve ima poseban značaj", napisao je Minić na "Iksu".
Minić, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik i lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvuju prijemu kod mitropolita banjalučkog Jefrema u Vladičanskom dvoru u Banjaluci.
Zahvaljujem mitropolitu Jefremu na srdačnom prijemu. Ovakvi susreti podsjećaju nas na snagu vjere i na odgovornost koju imamo da duhovno i kulturno nasljeđe čuvamo i prenosimo budućim pokoljenjima. Na tom putu saradnja institucija Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve ima poseban značaj.— Savo Minić (@minic_savo) November 23, 2026
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