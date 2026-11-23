Predsjednik Republike Srpske Savo Minić poručio je da u očuvanju duhovnog i kulturnog nasljeđa i njegovom prenošenja budućim pokoljenjima poseban značaj ima saradnja institucija Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve.

Minić je zahvalio za današnji prijem Njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu banjalučkom Jefremu.

"Ovakvi susreti podsjećaju nas na snagu vjere i na odgovornost koju imamo da duhovno i kulturno nasljeđe čuvamo i prenosimo budućim pokoljenjima. Na tom putu saradnja institucija Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve ima poseban značaj", napisao je Minić na "Iksu".

Minić, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik i lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvuju prijemu kod mitropolita banjalučkog Jefrema u Vladičanskom dvoru u Banjaluci.