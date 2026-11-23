Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić i mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik prisustvovuju u Banjaluci prijemu kod Njegovog visokopreosveštenstva arhiepiskopa i mitropolita banjalučkog Jefrema.
Prijemu prisustvuje i lider SNSD Milorad Dodik.
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