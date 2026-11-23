Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić i mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik prisustvovuju u Banjaluci prijemu kod Njegovog visokopreosveštenstva arhiepiskopa i mitropolita banjalučkog Jefrema.

Prijemu prisustvuje i lider SNSD Milorad Dodik. Prijem kod mitropolita Jefrema

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.