Autor:ATV redakcija
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Kompletna adaptacija kupatila od pet kvadratnih metara u Srbiji, prema procjenama i cjenovnicima za 2026. godinu, košta od 2.900 do 5.100 evra, dok prosječna investicija srednje klase iznosi oko 3.500 evra.
Najveći dio budžeta odlazi na zamenu instalacija, keramičke pločice i sanitarije, a stručnjaci upozoravaju da se ne smije štedjeti na cevima i hidroizolaciji te da je neophodno planirati rezervu od 15 do 20 odsto za nepredviđene troškove.
Za kompletno renoviranje kupatila površine pet kvadratnih metara, sa zamjenom instalacija i ugradnjom sanitarija srednje klase, okvirni troškovi po pojedinačnim fazama radova iznose:
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Sabiranjem svih faza radova dolazi se do ukupne cifre od 2.900 do 5.100 evra, u zavisnosti od kvaliteta materijala i zahtjevnosti zahvata.
Cijena pločica kreće se od 10 do 30 evra po kvadratnom metru za osnovne modele, dok dizajnerska keramika prelazi 100 evra po kvadratu. Postavljanje pločica naplaćuje se od 15 do 20 evra po kvadratnom metru, pri čemu treba uračunati da se zidne površine znatno veće od podne kvadrature.
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Kod sanitarija, izbor visećih VC šolja, ugradnih vodokotlića i tuš-kabina bez kadice podrazumijeva skuplje elemente, ali i zahtjevniju ugradnju koja dodatno podiže konačni račun.
Zadržavanje starih cijevi ili odustajanje od hidroizolacije radi početne uštede izlaže vlasnike riziku od curenja vode, vlage i oštećenja konstrukcije. Naknadna sanacija ovih kvarova poslije završenih radova izrazito je skupa, zbog čega se zamena vodovodnih i kanalizacionih instalacija te kvalitetna hidroizolacija smatraju prioritetom.
Konačan trošak najčešće poskupljuju promjena rasporeda sanitarija, pomjeranje instalacija, krupni formati keramike, mozaici, nivelacija podloga i sanacija vlage otkrivene tek po skidanju starih pločica.
Stručnjaci savjetuju izradu detaljnog plana i kupovinu opreme prije rušenja, prikupljanje raščlanjenih ponuda od više majstora te obavezno obezbjeđivanje finansijske rezerve od 15 do 20 odsto iznad planiranog budžeta, prenosi Kurir.
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