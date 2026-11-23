Kompletna adaptacija kupatila od pet kvadratnih metara u Srbiji, prema procjenama i cjenovnicima za 2026. godinu, košta od 2.900 do 5.100 evra, dok prosječna investicija srednje klase iznosi oko 3.500 evra.

Najveći dio budžeta odlazi na zamenu instalacija, keramičke pločice i sanitarije, a stručnjaci upozoravaju da se ne smije štedjeti na cevima i hidroizolaciji te da je neophodno planirati rezervu od 15 do 20 odsto za nepredviđene troškove.

Troškovnika po stavkama za kupatilo od pet kvadrata

Za kompletno renoviranje kupatila površine pet kvadratnih metara, sa zamjenom instalacija i ugradnjom sanitarija srednje klase, okvirni troškovi po pojedinačnim fazama radova iznose:

Rušenje starih pločica, demontaža opreme i odvoz šuta: od 315 do 570 evra.

Zamjena vodovodnih i elektroinstalacija sa ventilacijom: od 660 do 1.130 evra.

Hidroizolacija: od 125 do 190 evra.

Keramičke pločice: od 330 do 660 evra.

Ljepak i fug-masa: od 44 do 154 evra.

Hronika Laktašanin uhapšen zbog napada na sugrađanina



Postavljanje pločica (majstorski rad): od 330 do 484 evra.

Podno grijanje (opciono): od 200 do 275 evra.

Sanitarije i baterije: od 650 do 1.130 evra.

Bojler: od 150 do 280 evra.

Ogledalo, ormarić i kupatilski dodaci: od 120 do 250 evra.

Sabiranjem svih faza radova dolazi se do ukupne cifre od 2.900 do 5.100 evra, u zavisnosti od kvaliteta materijala i zahtjevnosti zahvata.

Keramičarski radovi i izbor sanitarija

Cijena pločica kreće se od 10 do 30 evra po kvadratnom metru za osnovne modele, dok dizajnerska keramika prelazi 100 evra po kvadratu. Postavljanje pločica naplaćuje se od 15 do 20 evra po kvadratnom metru, pri čemu treba uračunati da se zidne površine znatno veće od podne kvadrature.

Hronika Težak sudar kombija i auta, više osoba povrijeđeno

Kod sanitarija, izbor visećih VC šolja, ugradnih vodokotlića i tuš-kabina bez kadice podrazumijeva skuplje elemente, ali i zahtjevniju ugradnju koja dodatno podiže konačni račun.

Radovi na kojima je zabranjeno štedjeti

Zadržavanje starih cijevi ili odustajanje od hidroizolacije radi početne uštede izlaže vlasnike riziku od curenja vode, vlage i oštećenja konstrukcije. Naknadna sanacija ovih kvarova poslije završenih radova izrazito je skupa, zbog čega se zamena vodovodnih i kanalizacionih instalacija te kvalitetna hidroizolacija smatraju prioritetom.

Faktori poskupljenja i kontrola budžeta

Konačan trošak najčešće poskupljuju promjena rasporeda sanitarija, pomjeranje instalacija, krupni formati keramike, mozaici, nivelacija podloga i sanacija vlage otkrivene tek po skidanju starih pločica.

Stručnjaci savjetuju izradu detaljnog plana i kupovinu opreme prije rušenja, prikupljanje raščlanjenih ponuda od više majstora te obavezno obezbjeđivanje finansijske rezerve od 15 do 20 odsto iznad planiranog budžeta, prenosi Kurir.