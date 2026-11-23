Kompanija DHL najavila je da će od 1. januara 2027. godine na njemačkom tržištu započeti naplatu od 2,99 evra trgovcima za drugi pokušaj dostave paketa, u slučajevima kada kurir prilikom prvog dolaska ne zatekne primaoca.

Navedena odluka odnosi se isključivo na Njemačku, pa potrošači u Srbiji za sada neće imati dodatne troškove, ali ovaj potez ukazuje na globalne promjene u troškovima elektronske trgovine.

Naplaćivanje drugog pokušaja uručenja

Dosadašnja praksa kompanije DHL podrazumijevala je da je ponovni pokušaj dostavljanja pošiljke uključen u standardnu uslugu.

Svijet Voz udario u buldožder, četvoro ljudi hospitalizovano

Prema novim uslovima, svaki neuspjeli prvi pokušaj dostavljanja koji zahtijeva reorganizaciju isporuke donijeće internet prodavnicama i poslovnim korisnicima dodatni trošak od 2,99 evra.

Mogući indirektni uticaj na potrošače

Iako je nova naknada formalno usmjerena na trgovce, a ne na krajnje kupce, kompanije koje dnevno šalju veliki broj pošiljaka suočiće se sa značajnim izdacima. Zbog toga postoji mogućnost da dio tih troškova trgovci prenesu na kupce kroz povećanje cijena dostave ili druge korekcije uslova onlajn kupovine. Za sada nema zvanične potvrde da će kupcima biti direktno naplaćivan drugi pokušaj isporuke.

Nezadovoljstvo trgovaca u Njemačkoj

Najavljene mjere izazvale su negativne reakcije u nemačkom sektoru elektronske trgovine. Nemačko udruženje za elektronsku trgovinu (BEVH) kritikovalo je ovu odluku, ističući da trgovci često ne mogu uticati na to da li će prva dostava biti uspješna.

Savjeti Da svinjetina bude sočna i mekana: Trikovi za različite komade mesa

Razlozi za neuspjelo uručenje mogu biti odsustvo primaoca, ali i kašnjenje kurira, organizacija dostavljanja ili druge okolnosti van kontrole internet prodavnica, zbog čega udruženje smatra da nije opravdano da trgovci automatski snose sve troškove.

Dodatne novine u sistemima praćenja i zaštite

Pored naknade za ponovljenu dostavu, DHL planira i druge izmene:

Proširenje mogućnosti preusmeravanja i vraćanja pošiljaka.

Unapređenje sistema za praćenje isporuke.

Uvođenje sintetičkog skeniranja preuzimanja radi zaštite trgovaca od kazni za kašnjenje na platformama poput „Amazona” i „Ibeja”.

Upotreba jednokratnih kodova prilikom uručenja vrednih pošiljaka.

Unapređeno postupanje sa temperaturno osjetljivom i kvarljivom robom.

Bez promjena za tržište Srbije

DHL nije potvrdio da će se ovaj model naplate primjenjivati u Srbiji ili u drugim evropskim zemljama. Potrošačima se savjetuje da prilikom onlajn kupovine ostavljaju precizne podatke, redovno prate kretanje pošiljke i, kada je moguće, izaberu termin ili mjesto preuzimanja koje im najbolje odgovara, prenosi Politika.