Najmanje četvoro ljudi hospitalizovano je nakon što je voz kompanije "Amtrak" udario u buldožer na pružnom raskršću u američkoj državi Luizijani, javio je "Foks njuz", pozivajući se na lokalnu policiju.

Narednik policije grada Lafejet Ešli Vud izjavio je da se incident dogodio nakon ponoći po srednjoevropskom vremenu kada se traktor koji je vukao buldožer zaglavio na raskršću.

Mašinovođa je pokušao da smanji brzinu, ali nije uspio da se zaustavi prije nego što je udario u buldožer.

U vozu je bilo oko stotinu putnika.

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Iz policije navode da je u toku istraga o incidentu.