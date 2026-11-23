Autor:ATV redakcija
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U požaru koji je izbio u bolnici u Berlinu povrijeđeno je najmanje 15 osoba, saopštila je danas policija.
Policija je pokrenula istragu zbog sumnje da je jedan od pacijenata izazvao požar nakon što je navodno zapalio svoj krevet na prvom spratu berlinske bolnice u naselju Lihtenberg, prenosi njemačka DPA.
Vatrogasna služba ugasila je požar, ali se dim proširio i na druge dijelove zgrade, zbog čega je dio bolnice evakuisan.
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Trinaest osoba zadobilo je manje povrede, dok su medicinska sestra i osumnjičeni piroman, takođe udahnuli previše dima. Medicinska sestra je nakon tretmana otpuštena iz bolnice dok je pacijent zadržan.
U toku je istraga o uzroku požara, piše Srna.
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