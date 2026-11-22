Njemački istražitelji dobili su detaljan iskaz o tome kako je glavni osumnjičeni za nestanak Medlin Mekejn, Kristijan Brukner, navodno priznao otmicu i ubistvo male plavokose djevojčice, objavio je list „Mejl on sandej“.

Osuđeni silovatelj Kristijan Brukner (49) nikada nije optužen za nestanak tada trogodišnje djevojčice, koja je nestala iz apartmana u portugalskom Algarveu 2007. godine, i dosledno negira bilo kakvu umješanost.

Prema navodima britanskog lista, iskaz je u oktobru 2024. godine dao Saveznoj kriminalističkoj policiji Njemačke (BKA) Lorenciju Kodin (52), bivši provalnik koji sada radi kao dostavljač.

On tvrdi da mu se Brukner povjerio u zatvoru u blizini Hanovera 2019. godine godinu dana prije nego što ga je policija označila kao glavnog osumnjičenog.

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Kodin je za „Mejl on sandej“ ispričao da je Brukner opisivao provalu u objekat u Praja da Luzu u potrazi za novcem i nakitom, navodeći da je zatekao usnulu djevojčicu, odvezao je u svom kamperu i potom seksualno napao, nakon čega se, navodno, uspaničio ugledavši plava svjetla i ubio je.

"Rekao mi je da je seksualno zainteresovan za malu djecu i da je često odvodio djevojčice svojim kamperom. Jednog dana me je pitao da li je moguće da policija pronađe njegov DNK na prozoru, jer je iskočio iz jednog sa malim djetetom u naručju", naveo je Kodin, dodajući da je tada mislio da je riječ o hvalisanju, ali da sada vjeruje da je to istina.

Kako navodi „Mejl on sandej“, Kodin je policiji iznio i detalje o navodnom načinu izvršenja ubistva, koje taj list zna, ali ne objavljuje.

Prema njegovim riječima, tek kada je 2020. godine Brukner imenovan za glavnog osumnjičenog u slučaju Mekejn, shvatio je o kojoj bi djevojčici moglo da bude riječ.

Sedam mjeseci nakon razgovora sa Kodinom, njemački istražitelji i portugalska policija sproveli su trodnevnu pretragu šipražja u oblasti Lagosa, blizu ljetovališta „Oušn klab“ u kojem je odsjela porodica Mekejn i nedaleko od kolibe u kojoj je Brukner živio, ali tada ništa značajno nije pronađeno.

Brukner je ranije odslužio sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog silovanja starije žene u Algarveu 2005. godine, dok je u procesu u Braunšvajgu 2024. godine, zbog optužbi za silovanje druge žene u Algarveu i seksualne prestupe prema djeci, oslobođen.

On je u septembru za „Mejl on sandej“ rekao da je kritične noći bio 150 jardi od ljetovališta, što se poklapa sa ranijim navodima njemačke policije o signalu njegovog mobilnog telefona u tom području. Prema dostupnim informacijama, Brukner je na slobodi od septembra 2025. godine, a njegov advokat nije odgovorio na upit ovog lista za komentar.