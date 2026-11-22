Autor:ATV redakcija
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Španski teniser Karlos Alkaras osvojio je završni masters prvi put u karijeri, pošto je večeras u Torinu pobijedio Nijemca Aleksandera Zvereva rezultatom 2:0.
Meč je trajao dva sata i dva minuta, a rezultat po setovima je bio 6:2, 7:6 /9:7/.
Alkaras je turnir završio sa pet pobjeda.
U grupi je savladao američkog tenisera Frensisa Tijafoa, Rusa Danila Medvedeva i Italijana Flavija Kobolija, a u polufinalu je poslije preokreta pobijedio Amerikanca Bena Šeltona.
Španac je osvajanjem pehara zaradio i 5.171.000 dolara, prenosi Srna.
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