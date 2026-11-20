Janik Siner je posljednji meč odigrao prije više od četiri mjeseca. Bilo je to u finalu Vimbldona kada je savladao Sašu Zvereva.

Od tada ga više nismo vidjeli na terenu.

Uslijedili su problem sa koljenom koji traju i dan danas. Siner je redom otkazivao učešće na Mastersima u Kanadi i Sinsinatiju, a onda je odustao i od US opena. Nadali su se navijači njegovom povratku na azijskoj turneji, ali je Siner onda objavio da je završio sezonu.

Nastup na Australijan openu je takođe pod znakom pitanja, a drugi reket svijeta se sada suočava sa odlukom koja bi mogla da utiče na nastavak njegove karijere.

Italijanski list "Libero" objavio je da će Janik Siner gotovo sigurno biti operisan pošto pauza od nekoliko mjeseci nije pomogla da se riješi bolova.

"Bol ne prestaje, a operacija postaje sve izvjesnija opcija", navodi se u tekstu.

"Trenutno se procjenjuje koji bi pristup bio najpogodniji. Ključna će biti konsultacija sa finskim specijalistom Lasom Lempainenom, koji se smatra jednim od vodećih svjetskih stručnjaka za hirurgiju sportskih povreda, posebno povreda mišića i tetiva donjih ekstremiteta. Operacije obavlja i pacijente prima u klinici 'Kasa di Kura La Madonnina' u Milanu", piše sajt.

Siner je u međuvremenu izgubio prvo mjesto od Zvereva. Za sada nema ni provizornog datuma kada bi mogao da se vrati na teren, ali djeluje da bi povrede mogle da mu skrate karijeru, prenosi "Sport Alo".