Bez velikih promjena na ATP listi - Đoković i dalje na 12. mjestu

Srpski teniser Novak Đoković zauzima 12. mjesto na najnovijoj ATP listi sa 2.940 bodova, dok je na prvom mjestu i dalje Aleksandar Zverev.

Zverev je prvi teniser svijeta sa 9.320 bodova, uprkos tome što je izgubio 230 bodova u odnosu na prethodnu listu. Na drugoj poziciji je Italijan Janik Siner sa 7.950 bodova, dok treće mjesto zauzima Španac Karlos Alkaraz sa 6.100.

Među prvih pet su još Amerikanac Ben Šelton sa 5.170 bodova i Rus Danil Medvedev sa 3.820.

Đoković je sa 2.940 bodova na 12. poziciji, odmah ispred Amerikanca Tomija Pola, koji ima 2.925 bodova. Srpski as ima 15 odigranih turnira u obračunu za aktuelni plasman.

U prvih deset došlo je do manjih promjena. Amerikanac Tejlor Fric napredovao je za jedno mjesto i sada je deveti sa 3.300 bodova, dok je mladi Španac Rafael Hodar takođe ostvario napredak i nalazi se na desetoj poziciji sa 3.234 boda.

Australijanac Aleks de Minor pao je za dvije pozicije i sada je 11. sa 3.170 bodova.

Miomir Kecmanović se sa 871 bodom nalazi na 64. mjestu, dok je Hamad Međedović napredovao i zauzima 79. mjesto sa 751 bodom.