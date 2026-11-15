"Tri uslova pod kojima Đoković može da osvoji Australijan open"

Rik Mejsi vjeruje da Novak Đoković može do nove titule na Australijan openu, ali smatra da će srpskom teniseru biti potrebno nekoliko važnih okolnosti kako bi ponovo pokorio Melburn.

Američki stručnjak izdvojio je tri ključna uslova koja bi, prema njegovom mišljenju, mogla da odluče Novakov pohod na trofej.

Mejsi, koji se smatra jednim od najcjenjenijih teniskih stručnjaka za razvoj mladih igrača, najveće uspjehe ostvario je radeći sa sestrama Vilijams. Njegov rad i doprinos njihovim karijerama dobili su i filmsku ekranizaciju, a u razgovoru za „Tenisku gazetu“ iznio je zanimljivu procjenu Đokovićevih šansi na prvom grend slemu u sezoni.

Prema njegovom mišljenju, prvi preduslov za srpskog asa jeste da izbjegne iscrpljujuće duele.

„Novak mora da prolazi kroz mečeve što brže. Ne smije sebi da dozvoli da odigra pet setova, a zatim ponovo prolazi kroz isti scenario. Ako se to dogodi, osvajanje turnira postaje gotovo nemoguća misija“, poručio je Mejsi.

Upravo bi fizička potrošnja mogla da predstavlja jedan od najvećih izazova za Đokovića. Posljednji put je grend slem trofej osvojio prije tri godine, a najbliži novom peharu bio je upravo u Melburnu, gdje je stigao do finala. Na putu do završnice savladao je Janika Sinera u iscrpljujućem polufinalu od pet setova, ali je potom u borbi za titulu poražen od Karlosa Alkarasa. Iako je protiv Španca osvojio prvi set, nije uspio da izdrži do kraja.

Druga važna stavka na Mejsijevoj listi jeste povoljniji žrijeb. Đoković se trenutno nalazi na 12. mjestu ATP liste, što mu potencijalno može donijeti znatno komplikovaniji put ka završnici turnira.

„Biće mu potreban žrijeb koji će mu odgovarati. Sa pozicijom koju trenutno zauzima, postoji mogućnost da već u završnim rundama naiđe na najteže moguće protivnike“, objasnio je američki trener.

Ipak, ono što posebno ističe jeste činjenica da bi Novak trebalo da izbjegne susrete sa obojicom najvećih konkurenata u pohodu na trofej.

„Neophodno je da ne mora da igra i protiv Sinera i protiv Alkarasa. Mnogo bi mu značilo da se njih dvojica nađu na istoj strani žrijeba i međusobno odmjere snage prije finala, dok bi Novak imao drugačiji put do završnice“, smatra Mejsi.

Uprkos svim preprekama, Amerikanac ne otpisuje mogućnost da Đoković ponovo podigne pehar u Melburnu. Naprotiv, vjeruje da iskustvo i mentalna snaga srpskog tenisera i dalje predstavljaju ogromnu prednost.

„Novak dobro zna kako se osvajaju najveći turniri. Toliko grend slemova ima iza sebe da mu je to iskustvo uvijek dostupno. Zato ne smatram da je titula u Australiji nedostižna, mada će mu 2027. godine biti znatno teže nego 2026. Protivnici danas vjeruju da mogu da ga pobijede i taj psihološki momenat mnogo znači“, istakao je Mejsi.

Posebno je ukazao na promjenu u načinu na koji rivali pristupaju duelima sa Đokovićem. Srpski as je tokom aktuelne sezone imao nekoliko neočekivanih poraza od slabije rangiranih igrača, što je, prema Mejsijevoj procjeni, uticalo i na samopouzdanje njegovih protivnika.

„Sada na drugoj strani mreže više ne vide nepobjedivog šampiona, već tenisera protiv kojeg imaju realnu priliku da ostvare pobjedu. Takva promjena u razmišljanju može mnogo da utiče na tok meča“, ocijenio je američki stručnjak.

Ipak, za Novaka je imao samo riječi hvale, posebno zbog nivoa tenisa koji uspijeva da održava u poznim igračkim godinama.

„Ljudi ne shvataju dovoljno koliko je impresivno to što sa 39 godina i dalje igra na ovakvom nivou. Njegova želja, mentalna čvrstina i sposobnost da pokriva teren nešto su što sport možda nikada više neće imati priliku da vidi“, zaključio je Mejsi.