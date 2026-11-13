Alkaraz iznenada prekinuo trening

Španski teniser Karlos Alkaraz bio je primoran da ranije završi trening sa Flavijom Kobolijem.

Karlitos je ovog petka imao stomačnih problema od doručka, piše "Marka".

Nije želio mnogo da se napreže i trening je okončao 20 minuta prije roka.

Treći igrač planete bio je okružen cijelim svojim timom; Samjuelom Lopesom, Alvarom Alkarasom, Huančom Morenom, Albertom Ljedom i Albertom Molinom.

Alkaraz i dalje ima stabilizator preko desnog koljena, ali to ne predstavlja problem za njegovo kretanje.

To je demonstrirao u četvrtak na treningu visokog intenziteta gdje je pobjedio Sašu Zvereva, svjetskog broja jedan.

Karlos će imati vremena da se oporavi od ovih tegoba, jer prvi meč protiv Frensisa Tijafoa na programu je u ponedjeljak od 14.00 časova.

Alkaraz će se u petak popodne fotografisati sa preostalih sedam učesnika Završnog mastersa.