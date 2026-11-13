Logo

Alkaraz iznenada prekinuo trening

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 17:21

Komentari:

0
Karlos Alkaraz vraća udarac Tejloru Fricu iz tima Vorld tokom meča na teniskom turniru u Londonu u subotu, 26. septembra 2026.
Foto: AP Photo/Maja Smiejkowska / Tanjug

Španski teniser Karlos Alkaraz bio je primoran da ranije završi trening sa Flavijom Kobolijem.

Karlitos je ovog petka imao stomačnih problema od doručka, piše "Marka".

Nije želio mnogo da se napreže i trening je okončao 20 minuta prije roka.

Treći igrač planete bio je okružen cijelim svojim timom; Samjuelom Lopesom, Alvarom Alkarasom, Huančom Morenom, Albertom Ljedom i Albertom Molinom.

Alkaraz i dalje ima stabilizator preko desnog koljena, ali to ne predstavlja problem za njegovo kretanje.

To je demonstrirao u četvrtak na treningu visokog intenziteta gdje je pobjedio Sašu Zvereva, svjetskog broja jedan.

Karlos će imati vremena da se oporavi od ovih tegoba, jer prvi meč protiv Frensisa Tijafoa na programu je u ponedjeljak od 14.00 časova.

Alkaraz će se u petak popodne fotografisati sa preostalih sedam učesnika Završnog mastersa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Karlos Alkaraz

trening

povreda

tenis

Komentari (0)

Više iz rubrike

Sve je spremno za spektakl u Torinu

Tenis

Sve je spremno za spektakl u Torinu

1 d

0
Čuveni teniser oduševljen Đokovićem: Novak je apsolutna legenda, najveći je svih vremena

Tenis

Čuveni teniser oduševljen Đokovićem: Novak je apsolutna legenda, najveći je svih vremena

4 d

0
Srpski teniser Novak Đoković tokom meča osmine finala protiv Nijemca Jana-Lenarda Štrufa na teniskom turniru „Svis Indors“ u Bazelu, u Švajcarskoj, u četvrtak, 29. oktobra 2026. godine.

Tenis

Loše vijesti za Novaka Đokovića

4 d

0
Španac Karlos Alkaraz vraća lopticu Australijancu Aleksu de Minoru tokom finala u pojedinačnoj konkurenciji na ATP teniskom turniru „Vienna Open” u Beču, u Austriji, u nedjelju, 1. novembra 2026. godine.

Tenis

Alkaraz u finalu Mastersa u Parizu

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima