Alkaraz u finalu Mastersa u Parizu

Autor:ATV redakcija
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Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se u finale Mastersa u Parizu, pošto je večeras u polufinalu pobijedio Norvežanina Kaspera Ruda.
Meč je trajao jedan sat i 27 minuta, a rezultat po setovima je bio 6:4, 6:4
Španac je treći teniser svijeta, a Norvežanin je na 23. mjestu ATP liste.
Alkaras će sutra u finalu igrati protiv Amerikanca Bena Šeltona.
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Masters u Parizu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.
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