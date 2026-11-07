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Alkaraz u finalu Mastersa u Parizu

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АТВ редакција
07.11.2026 22:01

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Španac Karlos Alkaraz vraća lopticu Australijancu Aleksu de Minoru tokom finala u pojedinačnoj konkurenciji na ATP teniskom turniru „Vienna Open” u Beču, u Austriji, u nedjelju, 1. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se u finale Mastersa u Parizu, pošto je večeras u polufinalu pobijedio Norvežanina Kaspera Ruda.

Meč je trajao jedan sat i 27 minuta, a rezultat po setovima je bio 6:4, 6:4

Španac je treći teniser svijeta, a Norvežanin je na 23. mjestu ATP liste.

Alkaras će sutra u finalu igrati protiv Amerikanca Bena Šeltona.

Турнир Златна рукавица

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Masters u Parizu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.

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Tagovi :

Karlos Alkaraz

tenis

teniser

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