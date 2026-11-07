Alkaraz u finalu Mastersa u Parizu

Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se u finale Mastersa u Parizu, pošto je večeras u polufinalu pobijedio Norvežanina Kaspera Ruda.

Meč je trajao jedan sat i 27 minuta, a rezultat po setovima je bio 6:4, 6:4

Španac je treći teniser svijeta, a Norvežanin je na 23. mjestu ATP liste.

Alkaras će sutra u finalu igrati protiv Amerikanca Bena Šeltona.

Ostali sportovi "Zlatna rukavica": Filip Džida i Anastasija Lukajić bez premca u Banjaluci

Masters u Parizu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.