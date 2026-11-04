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Kraj za Đokovića u Parizu: Eliminisan sa mastersa!

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04.11.2026 18:35

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Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je sa mastersa u Parizu nakon što ga je u drugom kolu pobijedio Australijanac Rinki Hiđikata rezultatom 2:1.

Rezultat po setovima je bio 2:6, 6:3, 6:3.

Meč je trajao dva sata i 16 minuta.

Australijanac je trenutno 83. na ATP listi, a rival u osmini finala biće mu Tomas Martin Ečeveri iz Argentine.

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Novak Đoković

tenis

teniser

Pariz

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