Kraj za Đokovića u Parizu: Eliminisan sa mastersa!

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Foto: Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je sa mastersa u Parizu nakon što ga je u drugom kolu pobijedio Australijanac Rinki Hiđikata rezultatom 2:1.

Rezultat po setovima je bio 2:6, 6:3, 6:3. Meč je trajao dva sata i 16 minuta. Australijanac je trenutno 83. na ATP listi, a rival u osmini finala biće mu Tomas Martin Ečeveri iz Argentine. Košarka Milutin Vujičić potpisao višegodišnji ugovor sa Igokeom

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