Kraj za Đokovića u Parizu: Eliminisan sa mastersa!

Autor:ATV redakcija
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Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je sa mastersa u Parizu nakon što ga je u drugom kolu pobijedio Australijanac Rinki Hiđikata rezultatom 2:1.
Rezultat po setovima je bio 2:6, 6:3, 6:3.
Meč je trajao dva sata i 16 minuta.
Australijanac je trenutno 83. na ATP listi, a rival u osmini finala biće mu Tomas Martin Ečeveri iz Argentine.
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