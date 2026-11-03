Novak se ne predaje: Srpski as sa ivice ponora do drugog kola Pariza

Novak Đoković je na startu Mastersu u Parizu umalo završio ovosezonski put, ali je velikim preokretom uspio da savlada Valentana Vašeroa iz Monaka i produži nadanja u plasman na završni turnir u Torinu - 6:7(5), 7:5, 6:1.

Ovo je ličilo na sunovrat... Novak je praktično bio na konopcima, sa setom i brejkom minusa, sve je izgledalo jako tmurno i svi su se u francuskoj hali prilično utišali.

Poslije uzetog gema za 2:1 u drugom setu, pozvao je medicinski tajm-aut zbog desnog ramena, te se situacija od tog momenta sve više i više poboljšava, a Đoković uspijeva da da prevagne i da savlada novopečnog šampiona Bazela.

U drugoj rundi će igrati protiv Rinkija Hidžikate, Australijanca koji je savladao Lućana Darderija.

Bitka za završni Masters je još uvek živa. Pratiće Nole rezultate Rafaela Hodara i Aleksa De Minora, a prije svega pokušavati da dođe do polufinala Pariza i tog prozora koji bi mu znatno uvećao šanse za odlazak na elitni sjever Italije.

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Sve je i dalje mnogo daleko od sigurnog i dobrog, ali je ovakva pobjeda ohrabrujuća za Đokovića koji ponovo ide u bitku prsa u prsa i uspijeva da savlada mnogo mlađeg protivnika - protivnika koji je za trofejom došao u Pariz.

Žreb je bio pretežak. Igrati protiv Vašeroa u prvom kolu, koji je došao sa titulom Bazela, a već u trećoj rundi gledati prema Aleksu De Minoru... Sve je izgledalo kao jako loše ispostavljene karte na talonu za Novaka koji za sada uspjeva da se izbori sa tim.

Poslije seta i brejka minusa, Novak je pozvao medicinski tajm-aut zbog bola u ramenu, a nakon tih 2:1 u drugom setu, počinje da igra stabilnije, dok protivnik počinje polako da pada.

To ga vraća u igru, ribrejk mu garantuje produženje priče i nadu da može da napravi kolosalni preokret.

Prelomio je na kraju drugog seta protivnika i natjerao ga na jako veliku nervozu. Ona se uvećala kada je uspio poslije 10 minuta gema da povede sa 2:0 u trećem. Vašero je tukao reketom po butinama, udario u reklamu, ali ništa nije pomagalo.

Novak je prelomio ovaj meč. Sklonio je onaj ritam koji ga je povređivao skoro dva seta i nametnuo nešto njemu svojstveno. Odugrao je tenisera iz Monaka ka porazu i sebi produžio nadu da će doći do onoga što želi.

Nastavlja se priča u Parizu, nastavlja se sezona i nastavlja se potjera za Torinom!

(Telegraf)