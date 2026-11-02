Zabrinjavajući prizor: novi problem za Novaka Đokovića

Novak Đoković u utorak počinje takmičenje na mastersu u Parizu, a dan ranije pojavile su se fotografije koje su zabrinule njegove navijače.

Srpski teniser u utorak je odradio još jedan trening u francuskoj prijestonici.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije na kojima se vidi da najveći svih vremena ima određenih problema sa leđima.

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Zbog toga je morao da reaguje i njegov fizioterapeut.

Iz ovih prizora nije sasvim jasno da li je u pitanju ozbiljniji problem ili nešto prolazno.

Đoković neće imati mnogo vremena da razmišlja o tome pošto ga u utorak očekuje veliki izazov.

U prvom kolu protivnik će mu biti Valentan Vašero, koji je u nedjelju osvojio titulu u Bazelu.

Njihov meč treći je na Centralnom terenu u utorak i trebalo bi da počne oko 15 časova.

Podsjećamo, Đoković i Vašero do sada su se sastali jednom, a teniser iz Monaka slavio je prošle godine na mastersu u Šangaju.

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Srbin će, sasvim sigurno, željeti i revanš. Dodatni motiv predstavlja mu i borba za mjesto na Završnom mastersu. Novak će morati da dođe minimum do polufinala, ako želi da ima ikakve šanse za Torino.

La espalda de Novak. 📸 Germán Abril https://t.co/MebxBc6C9X — Germán R. Abril (@gerebit0) November 2, 2026

(Sportal)