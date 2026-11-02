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Zverev prvi reket svijeta, Đoković napredovao za jednu poziciju

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02.11.2026 09:18

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Зверев први рекет свијета, Ђоковић напредовао за једну позицију
Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković napredovao je za jedno mjesto na najnovijoj ATP listi i sada zauzima 11. poziciju, dok je Nijemac Aleksander Zverev postao prvi reket svijeta.

Zverev je lidersku poziciju obezbijedio plasmanom u četvrtfinale turnira u Beču prošle sedmice, čime je na vrhu pretekao Italijana Janika Sinera.

Treći je sada Španac Karlos Alkaraz sa 6.100 bodova, četvrti Amerikanac Ben Šelton sa 4.530, a peto mjesto zauzima Rus Danil Medvedev sa 3.860 bodova.

Italijan Flavio Koboli je na šestoj poziciji sa 3.690 bodova, Francuz Artur Fis je sedmi sa 3.525 bodova, a Amerikanac Franses Tijafo osmi sa 3.430 bodova.

Deveti je Australijanac Aleks de Minor sa 3.410 bodova, deseti Španac Rafael Hodar sa 3.209 bodova, a jedanaesti Novak Đoković sa 3.140 bodova, prenosi Srna.

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Aleksandar Zverev

Novak Đoković

tenis

ATP lista

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