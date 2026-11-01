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Karlos Alkaraz učinio veliku uslugu Novaku Đokoviću

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01.11.2026 15:55

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Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.
Foto: AP Photo/Maja Smiejkowska / Tanjug

Španski teniser Karlos Alkaraz učinio je danas veliku uslugu Novaku Đokoviću i u finalu ATP turnira u Beču savladao je Aleksa de Minora, glavnog konkurenta srpskog tenisera u borbi za Završni masters u Torinu, i to bez problema u dva seta – 0:2 (1:6, 4:6).

Situacija je sada pred Masters u Parizu kristalno jasna. To znači da je Aleks de Minor u ATP trci ostao na 3.210 bodova na devetom mjestu, inače posljednjem koje donosi plasman u Torino (pošto je Siner odustao od nastupa još ranije zbog povrede).

Na desetom mjestu nalazi se Rafael Hodar iz Španije sa 3.209 bodova, a naš Novak Đoković je na 11. poziciji sa 2.900 poena. To znači da srpski as mora da zaobiđe njih dvojicu (što je najrealnije), a to može da uradi samo na jedan način.

Srpski as moraće da stigne barem do polufinala u Parizu, jer ono donosi 400 bodova i tako bi sakupio 3.300 u ATP trci. Ali moraće da se nada i da De Minor i Hodar neće daleko dogurati.

Suštinski, samo ako osvoji titulu Novak Đoković je u potpunosti siguran da ide u Torino, jer pobjednik dobija 1.000 bodova, a finalista 650. To bi nadoknadilo razliku i bilo dovoljno da prestigne obojicu.

Možda će i samo finale biti dovoljno, ali onda De Minor i Hodar ne smiju da prođu u polufinale, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Karlos Alkaraz

Novak Đoković

tenis

Aleks De Minor

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