Karlos Alkaraz učinio veliku uslugu Novaku Đokoviću

Španski teniser Karlos Alkaraz učinio je danas veliku uslugu Novaku Đokoviću i u finalu ATP turnira u Beču savladao je Aleksa de Minora, glavnog konkurenta srpskog tenisera u borbi za Završni masters u Torinu, i to bez problema u dva seta – 0:2 (1:6, 4:6).

Situacija je sada pred Masters u Parizu kristalno jasna. To znači da je Aleks de Minor u ATP trci ostao na 3.210 bodova na devetom mjestu, inače posljednjem koje donosi plasman u Torino (pošto je Siner odustao od nastupa još ranije zbog povrede).

Na desetom mjestu nalazi se Rafael Hodar iz Španije sa 3.209 bodova, a naš Novak Đoković je na 11. poziciji sa 2.900 poena. To znači da srpski as mora da zaobiđe njih dvojicu (što je najrealnije), a to može da uradi samo na jedan način.

Srpski as moraće da stigne barem do polufinala u Parizu, jer ono donosi 400 bodova i tako bi sakupio 3.300 u ATP trci. Ali moraće da se nada i da De Minor i Hodar neće daleko dogurati.

Suštinski, samo ako osvoji titulu Novak Đoković je u potpunosti siguran da ide u Torino, jer pobjednik dobija 1.000 bodova, a finalista 650. To bi nadoknadilo razliku i bilo dovoljno da prestigne obojicu.

Možda će i samo finale biti dovoljno, ali onda De Minor i Hodar ne smiju da prođu u polufinale, prenosi Telegraf.