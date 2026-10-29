Đoković pao poslije velike drame

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, poražen je u osmini finala turnira u Bazelu od Jana-Lenarda Štrufa, njemačkog tenisera, rezultatom 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:5) poslije dva i po sata borbe.

Sve je Novak Đoković imao u svojim rukama, ali tokom cijelog meča nije imao odgovor na servis Jana-Lenarda Štrufa i zbog toga je na kraju platio ceh.

Odmah je Novak stavio do znanja protivniku da je spremno i fokusirano ušao u ovaj meč, međutim, sa druge strane sve je funkcionisalo i kod Štrufa.

Srpskog asa slušao je forhend kojim je mučio njemačkog tenisera, ali je sa druge strane Štrufa perfektno slušao servis, na koji Novak nikako nije uspijevao da pronađe odgovor.

Prvi je zaprijetio Nijemac kada je u sedmom gemu osjetio pad u igri najboljeg svih vremena i kaznio je to sa dvije brejk lopte. Međutim, obje je spasao Novak, koji više do kraja seta nije imao problema na svoj servis.

Sve je vodilo ka taj-brejku koji je na kraju i odigran, a u njemu je potpuno dominirao srpski as, koji je napravio prvi korak ka pobjedi.

Isti problemi sačekali su Novaka i u prvom gemu drugog seta kada ponovo nije imao odgovor na snažne servise Štrufa. Međutim, u trećem gemu Đoković je konačno uspio da zaprijeti sa dvije brejk lopte, ali mu protivnik nije dozvolio da ih realizuje.

Nastavio je sa prijetnjama Đoković i u narednom servis gemu njemačkog tenisera, ali ni tada nije uspio da ga potpuno slomi i dođe do brejka.

Činilo se da se ide ka novom taj-brejku, pogotovo zbog Novakove dominacije u njegovim servis gemovima, ali se u 12. gemu dogodio neobjašnjiv pad koncentracije srpskog asa, koji je napravio tri duple servis greške i tako praktično Štrufu poklonio set.

Već na uvodu trećeg seta Novak je prebrodio krizu i odmah je došao do brejk lopte, ali ni petu šansu nije uspio da iskoristi najbolji teniser svih vremena. Čekao je novu priliku do devetog gema, ali nije uspio Novak da iskoristi ni šestu brejk loptu na meču.

Na kraju je duel ušao u novi taj-brejk, ali ovoga puta bolji je u njemu bio Štruf, koji je tokom ovog meča zabilježio čak 60 vinera i 27 as servisa. Servirao je odlično i Novak, imao je 21 as, ali skupo su ga koštale neiskorišćene brejk lopte, prenosi Sputnjik.