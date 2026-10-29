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Ribakina nedostižna za Sabalenku

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29.10.2026 12:20

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Елена Рибакина, казахстанска тенисерка
Foto: AP Photo/Ng Han Guan/Tanjug

Kazahstanka Elena Ribakina obezbijedila je prvo mjesto na WTA listi na kraju 2026. godine pobjedom nad Julijom Putincevom na turniru u Tokiju.

Ribakina (27) je pobijedila Putincevu rezultatom 2:0 (6:2, 6:3), a u četvrtfinalu Tokija očekuje je Kanađanka Lejla Fernandez, koju je nedavno savladala u finalu turnira u kineskom gradu Ningbou.

Ruskinja koja igra pod zastavom Kazahstana će poslije turnira u glavnom gradu Japana igrati i na završnom WTA turniru, od 8. do 15. novembra, gd‌je će braniti titulu. Rođena Moskovljanka je do prvog mjesta na WTA listi stigla najviše zahvaljujući osvajanju Australijan i Ju Es opena.

Ribakina je pobjedom nad Putincevom postala nedostižna za Bjeloruskinju Arinu Sabalenku.

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Tagovi :

Elena Ribakina

tenis

teniserka

Arina Sabalenka

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