Ribakina nedostižna za Sabalenku

Kazahstanka Elena Ribakina obezbijedila je prvo mjesto na WTA listi na kraju 2026. godine pobjedom nad Julijom Putincevom na turniru u Tokiju.

Ribakina (27) je pobijedila Putincevu rezultatom 2:0 (6:2, 6:3), a u četvrtfinalu Tokija očekuje je Kanađanka Lejla Fernandez, koju je nedavno savladala u finalu turnira u kineskom gradu Ningbou.

Ruskinja koja igra pod zastavom Kazahstana će poslije turnira u glavnom gradu Japana igrati i na završnom WTA turniru, od 8. do 15. novembra, gd‌je će braniti titulu. Rođena Moskovljanka je do prvog mjesta na WTA listi stigla najviše zahvaljujući osvajanju Australijan i Ju Es opena.

Ribakina je pobjedom nad Putincevom postala nedostižna za Bjeloruskinju Arinu Sabalenku.