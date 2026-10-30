Spektakl u Beču: Alkaras na Medvedeva!

Karlos Alkaras plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, gdje ga očekuje duel sa Danilom Medvedevim za mjesto u finalu.

Španski teniser je u četvrtfinalu savladao Amerikanca Tomija Pola rezultatom 2:0 u setovima, odnosno 6:4, 7:6, nakon nešto manje od dva sata igre.

Medvedev je nešto ranije obezbijedio plasman među četiri najbolja, pošto je sa 2:0 u setovima bio bolji od Adrijana Manarina.

Alkaras je protiv Pola upisao pet asova i napravio jedini brejk na meču. Do prednosti je stigao u sedmom gemu prvog seta, kada je oduzeo servis protivniku, a zatim potvrdio brejk i poveo sa 5:3. Prvi set osvojio je rezultatom 6:4.

U drugom setu viđena je znatno izjednačenija borba. Nijedan teniser nije uspio da napravi brejk, pa je odluka pala u taj-brejku.

Pol je prethodno uspio da spasi tri brejk-lopte, ali u odlučujućem dijelu seta nije imao rješenje za igru španskog tenisera. Alkaras je napravio dva uzastopna mini-brejka i tako prelomio meč u svoju korist.

Drugi teniser svijeta sada se okreće polufinalnom duelu sa Medvedevim, koji obećava vrhunski tenis i borbu za finale bečkog turnira.

(B92)