Direktor Mastersa u Parizu o Đokoviću: Možda ga posljednji put gledamo ovdje

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković vraća se na Masters u Parizu, gdje je tokom karijere osvojio rekordnih sedam titula, a direktor turnira Sedrik Piolin smatra da bi ovo mogao biti jedan od posljednjih nastupa srpskog asa u francuskoj prijestonici.

Đoković će u prvom kolu igrati protiv Valentina Vašeroa, a Piolin je pozvao ljubitelje tenisa da uživaju u nastupima osvajača 24 grend slem titule, jer se njegova karijera polako približava kraju.

"Mislim da je poruka jasna: Hajde da maksimalno uživamo u ovome. Hajde da uživamo u Novaku, jer ako mu ovo nije posljednji nastup ovdje, možda je pretposljednji. On je naš rekorder sa sedam titula na Pariz mastersu, a da ne pominjemo njegove 24 grend slem titule", rekao je Piolin.

Đoković u neobičnoj situaciji

Srpski teniser vraća se u Pariz nakon dvije godine pauze, ali će se ovoga puta naći u situaciji na koju nije navikao.

Naime, Đoković je postavljen za desetog nosioca, zbog čega će takmičenje započeti već u prvom kolu, umjesto u drugom, kako je to godinama bio slučaj.

Piolin ističe da je riječ o neobičnoj situaciji za srpskog tenisera, ali i da ga na samom startu očekuje zahtjevan protivnik.

"To je mala neobičnost, nešto što mu se vjerovatno nije dogodilo veoma dugo. To znači da će meč prvog kola igrati u ponedjeljak ili utorak. Nijedno kolo nije lako, a ovo će vjerovatno biti posebno teško. Vašero je ove godine imao problema sa povredom, ali se vratio u dobru formu i ima veliku želju da ostvari dobar rezultat. Riječ je o veoma kvalitetnom igraču", objasnio je direktor turnira.

Osvrnuo se i na trenutnu formu Đokovića, ističući da godine neminovno utiču na njegovu igru.

"S druge strane, Novak je nešto manje efikasan nego prije nekoliko godina, jer godine čine svoje", dodao je Piolin.

Težak žrijeb za srpskog tenisera

Đokovića, ukoliko želi da stigne do osme titule u Parizu, očekuje izuzetno zahtjevan put.

U slučaju pobjede nad Vašeroom, u drugom kolu mogao bi da se sastane sa Lučanom Darderijem, dok bi ga u trećem kolu potencijalno čekao Aleks de Minor.

Mogući protivnik u četvrtfinalu bio bi mu Aleksander Zverev.

Pored borbe za trofej, Đoković se i dalje nada plasmanu na Završni turnir, na kojem učestvuje osam najboljih tenisera sezone.

Piolin naglašava da je upravo borba za preostala mjesta na Završnom turniru dodatno povećala značaj pariskog Mastersa.

- Prisutna je velika napetost. Mnogo toga je na kocki, a igrači imaju ogromnu želju da završe sezonu među osam najboljih - zaključio je direktor Mastersa u Parizu.