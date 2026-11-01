Alkarazu titula u Beču

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je titulu na ATP turniru u Beču, pošto je danas u finalu pobijedio Australijanca Aleksa de Minora rezultatom 6:1, 6:4.

Meč je trajao sat i 29 minuta. Alkaraz je treći teniser svijeta, dok je De Minor 10. na ATP listi.

Španski teniser je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis protivniku za pobjedu i četvrtu titulu ove sezone, a ukupno 28. u karijeri.

Alkaraz je trijumfom na turniru u Austriji zaradio 523.305 evra i 500 bodova za ATP listu.

De Minoru je za učešće u finalu pripalo 281.540 evra i 330 bodova, prenosi Srna.