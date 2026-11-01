Logo

Alkarazu titula u Beču

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 18:14

Komentari:

0
Шпанац Карлос Алкараз враћа лоптицу Аустралијанцу Алексу де Минору током финала у појединачној конкуренцији на АТП тениском турниру „Vienna Open” у Бечу, у Аустрији, у недјељу, 1. новембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je titulu na ATP turniru u Beču, pošto je danas u finalu pobijedio Australijanca Aleksa de Minora rezultatom 6:1, 6:4.

Meč je trajao sat i 29 minuta. Alkaraz je treći teniser svijeta, dok je De Minor 10. na ATP listi.

Španski teniser je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis protivniku za pobjedu i četvrtu titulu ove sezone, a ukupno 28. u karijeri.

Alkaraz je trijumfom na turniru u Austriji zaradio 523.305 evra i 500 bodova za ATP listu.

De Minoru je za učešće u finalu pripalo 281.540 evra i 330 bodova, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Karlos Alkaraz

ATP

Beč

Aleks De Minor

Komentari (0)

Pročitajte više

Шпанац Карлос Алкарас слави након побједе у финалу мушког сингла против Чеха Јиржија Лехечке на тениском турниру „Japan Open“ у Токију, у уторак, 6. октобра 2026. године.

Tenis

Spektakl u Beču: Alkaras na Medvedeva!

2 d

0
Новак Ђоковић и Карлос Алкараз у финалу Аустралијан опена

Svijet

Alkaras: Nedostaju mi dueli sa Đokovićem

5 d

0
Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.

Tenis

Karlos Alkaraz učinio veliku uslugu Novaku Đokoviću

5 h

0
Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.

Tenis

Stabs: Alkaraz imitirao Đokovića pa se povrijedio

1 sedm

0

Više iz rubrike

Тенисерка из Градишке Теа Ковачевић

Tenis

Sjajna Tea Kovačević (16) bez izgubljenog seta osvojila turnir u Brazilu za teniserke do 18 godina

5 h

1
Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.

Tenis

Karlos Alkaraz učinio veliku uslugu Novaku Đokoviću

5 h

0
Директор Мастерса у Паризу о Ђоковићу: Можда га посљедњи пут гледамо овдје

Tenis

Direktor Mastersa u Parizu o Đokoviću: Možda ga posljednji put gledamo ovdje

1 d

2
Шпанац Карлос Алкарас слави након побједе у финалу мушког сингла против Чеха Јиржија Лехечке на тениском турниру „Japan Open“ у Токију, у уторак, 6. октобра 2026. године.

Tenis

Spektakl u Beču: Alkaras na Medvedeva!

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima