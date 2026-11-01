Sjajna Tea Kovačević (16) bez izgubljenog seta osvojila turnir u Brazilu za teniserke do 18 godina

Autor:ATV redakcija
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Tea Kovačević, mlada teniserka iz Gradiške, osvojila je titulu na ITF juniorskom turniru iz serije J100, koji je održan u brazilskom gradu Itažai, u konkurenciji teniserki do 18 godina.
Do novog trofeja 16-godišnja Tea stigla je na impresivan način – bez izgubljenog seta.
U finalnom meču bila je bolja od domaće predstavnice Lare Kristine Has, koju je savladala rezultatom 6:1, 6:2, upisavši još jednu vrijednu titulu u juniorskom svjetskom tenisu.
Ovo je drugi turnir u nizu na ovogodišnjoj južnoameričkoj turneji naše teniserke.
Prošle sedmice Tea je nastupila na jakom turniru iz serije J200 u bolivijskom gradu Santa Kruzu, gdje je zaustavljena u polufinalu.
Zapažen nastup ostvarila je i u konkurenciji parova, u kojoj je takođe stigla do polufinala.
Nakon uspješnih nastupa u Boliviji i Brazilu, slijedi kratka pauza za pripreme, a potom nastavak turneje u Meksiku, gdje Teu očekuju dva vezana turnira iz serija J200 i J300.
Oba turnira igraće se u meksičkom gradu Sapopanu, prenosi Kliks.
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