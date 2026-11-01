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Sjajna Tea Kovačević (16) bez izgubljenog seta osvojila turnir u Brazilu za teniserke do 18 godina

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01.11.2026 16:09

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Тенисерка из Градишке Теа Ковачевић
Foto: ATV

Tea Kovačević, mlada teniserka iz Gradiške, osvojila je titulu na ITF juniorskom turniru iz serije J100, koji je održan u brazilskom gradu Itažai, u konkurenciji teniserki do 18 godina.

Do novog trofeja 16-godišnja Tea stigla je na impresivan način – bez izgubljenog seta.

U finalnom meču bila je bolja od domaće predstavnice Lare Kristine Has, koju je savladala rezultatom 6:1, 6:2, upisavši još jednu vrijednu titulu u juniorskom svjetskom tenisu.

Ovo je drugi turnir u nizu na ovogodišnjoj južnoameričkoj turneji naše teniserke.

Prošle sedmice Tea je nastupila na jakom turniru iz serije J200 u bolivijskom gradu Santa Kruzu, gdje je zaustavljena u polufinalu.

Zapažen nastup ostvarila je i u konkurenciji parova, u kojoj je takođe stigla do polufinala.

Nakon uspješnih nastupa u Boliviji i Brazilu, slijedi kratka pauza za pripreme, a potom nastavak turneje u Meksiku, gdje Teu očekuju dva vezana turnira iz serija J200 i J300.

Oba turnira igraće se u meksičkom gradu Sapopanu, prenosi Kliks.

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Tagovi :

Tea Kovačević

tenis

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