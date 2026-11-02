Poznato kada Đoković startuje u Parizu

Autor:ATV redakcija
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Nastup na mastersu u Parizu srpski teniser Novak Đoković započeće u utorak.
Njegov duel protiv Monegašanina Valentana Vašeroa treći je po redu na centralnom terenu.
Program kreće u 11 časova, susretom Rinderkneša i Serundola, potom slijedi duel Davidoviča Fokine i Kuamea, a onda Đokovića i Vašeroa.
To znači da Novak na teren ne bi trebalo da izađe prije 14 ili 15 časova.
Pobjednik ovog meča će u drugom kolu igrati protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.
Vašero je juče osvojio turnir u Bazelu, gdje je Đoković eliminisan u osmini finala od Jana Lenarda Štrufa. Novak je u Parizu osvojio sedam titula, a u prethodne dvije sezone nije igrao.
(B92)
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