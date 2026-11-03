Đoković nema drugog izbora!

Autor:ATV redakcija
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Novak Đoković pokušaće da izbori plasman na Završni masters u Torinu preko posljednjeg turnira iz serije 1.000, koji se igra u Parizu.
Prethodne dvije sezone uspijevao je da obezbijedi plasman na ATP Finale, ali je zbog povreda odustajao od učešća.
Sada, kada je u mogućnosti i ima želju da igra, teško da će uspjeti da se domogne završnog turnira sezone, jer mu je za to ostala još samo jedna prilika.
Đoković se nakon tri godine vraća u Pariz, gdje je tokom karijere slavio sedam puta.
Za plasman među osam najboljih u trci za Torino biće mu potrebno da stigne najmanje do polufinala.
Gledajući žrijeb, to će biti izuzetno težak zadatak, kako zbog protivnika, tako i zbog njegovih neubjedljivih partija u posljednje vrijeme.
Priliku da sebi olakša posao Novak je propustio prošle sedmice na turniru u Bazelu, gdje se pojavio prvi put nakon 15 godina.
Uspio je da preokrene meč protiv Ige Ambera, ali je Jan-Lenard Štruf bio nepremostiva prepreka u Švajcarskoj.
Situacija pred turnir u Parizu je jasna, a plasman na Završni masters do sada su obezbijedili Saša Zverev, Karlos Alkaras, Ben Šelton i Danil Medvedev.
(B92)
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