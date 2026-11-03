Logo

Đoković nema drugog izbora!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 09:01

Komentari:

0
Ђоковић нема другог избора!
Foto: Tanjug / AP / Claudio Thoma

Novak Đoković pokušaće da izbori plasman na Završni masters u Torinu preko posljednjeg turnira iz serije 1.000, koji se igra u Parizu.

Prethodne dvije sezone uspijevao je da obezbijedi plasman na ATP Finale, ali je zbog povreda odustajao od učešća.

Sada, kada je u mogućnosti i ima želju da igra, teško da će uspjeti da se domogne završnog turnira sezone, jer mu je za to ostala još samo jedna prilika.

Đoković se nakon tri godine vraća u Pariz, gdje je tokom karijere slavio sedam puta.

Za plasman među osam najboljih u trci za Torino biće mu potrebno da stigne najmanje do polufinala.

Gledajući žrijeb, to će biti izuzetno težak zadatak, kako zbog protivnika, tako i zbog njegovih neubjedljivih partija u posljednje vrijeme.

Priliku da sebi olakša posao Novak je propustio prošle sedmice na turniru u Bazelu, gdje se pojavio prvi put nakon 15 godina.

Uspio je da preokrene meč protiv Ige Ambera, ali je Jan-Lenard Štruf bio nepremostiva prepreka u Švajcarskoj.

Situacija pred turnir u Parizu je jasna, a plasman na Završni masters do sada su obezbijedili Saša Zverev, Karlos Alkaras, Ben Šelton i Danil Medvedev.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tenis

Novak Đoković

turnir

teniser

Torino

Komentari (0)

Više iz rubrike

Забрињавајући призор: нови проблем за Новака Ђоковића

Tenis

Zabrinjavajući prizor: novi problem za Novaka Đokovića

10 h

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен

Tenis

Poznato kada Đoković startuje u Parizu

15 h

0
Зверев први рекет свијета, Ђоковић напредовао за једну позицију

Tenis

Zverev prvi reket svijeta, Đoković napredovao za jednu poziciju

1 d

0
Шпанац Карлос Алкараз враћа лоптицу Аустралијанцу Алексу де Минору током финала у појединачној конкуренцији на АТП тениском турниру „Vienna Open” у Бечу, у Аустрији, у недјељу, 1. новембра 2026. године.

Tenis

Alkarazu titula u Beču

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima