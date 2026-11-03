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Ovo ne djeluje dobro: Đoković izgubio set, odmah pozvao doktora u Parizu

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03.11.2026 16:01

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Ово не дјелује добро: Ђоковић изгубио сет, одмах позвао доктора у Паризу
Foto: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

Najbolji teniser svih vremena, naš Novak Đoković se nalazi u jako teškom položaju u ovom trenutku. On je u prvom kolu Mastersa u Parizu izgubio prvi set od Valentana Vašeroa iz Monaka, dok ni u drugom nije krenuo najbolje. Na sve to, njega muči i povreda.

Ogromnu borbu su vodila ova dva tenisera tokom prvog seta, imao je Valentan Vašero nekoliko prilika da dođe do seta, ali je uspevao Novak Đoković to da sačuva. Međutim, u tajbrejku je poklekao i Monegašanin je poveo sa 1:0 u setovima.

Odmah na startu drugog seta je Vašero uzeo novi brejk, a nakon što je Novak Đoković osvojio gem na svoj servis - morao je da zatraži i medicinski tajmaut.

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Osjetio je nelagodnu bol u ramenu i zato je pozvao doktora, koji ga je masirao i pokušavao da ga zaleči pred nastavak ovog meča u kojem Novak traži preokret i plasman u drugo kolo Mastersa u Parizu, piše Telegraf.

Ovaj turnir je i jako važan za Đokovića, pošto je posljednja šansa da se nađe na Završnom mastersu u Torinu.

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Tagovi :

Novak Đoković

tenis

teniser

povreda

Pariz

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