Đoković: Nije bilo tako loše za jednog matorog momka, ha?

Đoković se plasirao u drugo kolo Mastersa u Parizu pošto je poslije velike borbe i preokreta savladao Valentina Vašeroa sa 2-1, po setovima je bilo 6:7 (5), 7:5, 6:1.

"Očekivao sam ovakav meč. Imate vrlo malo šanse za brejk, pogotovo ja, on ima neverovatan servis, izuzetno jake lopte i na prvi i na drugi servis. Povremeno sam nagađao gdje će servirati, kad imate toliko jakog protivnika, gledate svoje gemove da zadržite. Jedno vrijeme kao da sam bio šokiran i zamrznut zbog promašenog voleja u taj-brejku. Uspio sam da smanjim na 2:1, iako je izgledalo trapavo, izgledao sam sve bolje i bolje. Bilo je naporno, fizički, duge razmjene...", rekao je Đoković.

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Đoković je tako postao najstariji pobjednik meča u istoriji turnira u Parizu.

"Nije bilo tako loše za jednog matorog momka, ha? Ponekad djeluje da sam prespor, ali dobijam ovakve mečeve, pronađem način. Tu sam, pokušavam da pronađem najbolji nivo. On je u izvrsnoj formi, precizan servis, svježi šampion. Imao sam sreće da je promašio neki servis, promijenio se meč kada sam uspio da ostvarim brejk u drugom setu. Srećan sam zbog pobjede", dodao je Đoković, piše B92.