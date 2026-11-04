Đoković protiv Hidžikate za treće kolo Pariza i novi korak ka Torinu

Taj duel je po rasporedu treći na Centralnom terenu i vjerovatno neće početi prije 15.00 časova. Rezultat i najvažnija dešavanja iz meča možete iz časa u čas pratiti na našem portalu.

Preokret u iscrpljujućem duelu sa neugodnim Valentinom Vašeroom doveo je Novaka Đokovića do drugog kola mastersa u Parizu, gdje ga već danas čeka 25-godišnji Australijanac Rinki Hidžikata.

Trenutno 83. igrač svijeta nanizao je tri pobjede u francuskoj prestonici, pošto je do glavnog žrijeba stigao kroz dvije kvalifikacione runde. Bez izgubljenog seta eliminisao je dvojicu bolje rangiranih rivala – Portugalca Haimea Fariju (6:3, 6:4) i češkog tenisera Vita Koprivu (7:6, 6:2).

U istom ritmu Australijanac je napravio neočekivan podvig i u prvom kolu glavnog žrijeba, gdje je prilično lako i ubjedljivo nadigrao Italijana Lučana Darderija, 21. igrača svijeta, rezultatom 6:2, 6:2.

Zanimljivo je da je Hidžikata, nakon dva poraza u prva dva međusobna duela, čak tri puta savladao Darderija na ovogodišnjim mastersima – u Indijan Velsu, Sinsinatiju i sada u Parizu.

U kalifornijskoj pustinji je prvi i još uvijek jedini put u karijeri stigao do osmine finala turnira iz masters serije, dok je osmina finala Ju-Es opena 2023. godine, kada se u glavnom žrijebu pojavio zahvaljujući specijalnoj pozivnici, njegov najveći uspjeh na grend slem turnirima.

Probio se tada među prvih 100 na ATP listi, a u avgustu naredne godine bio je 62. igrač svijeta, što je i dalje njegov najbolji plasman.

Evidentno je da je nekadašnji student američkog Univerziteta Sjeverna Karolina specijalista za tvrdu podlogu, mada ni na njoj dosad nije osvojio ATP titulu. Još uvijek čeka svoje prvo ATP finale u singl konkurenciji.

Kada je riječ o dublu, već je postao i grend slem šampion – 2023. godine osvojio je Australijan open u paru sa sunarodnikom Džejsonom Kublerom.

Đoković se sa Hidžikatom sastajao dva puta, a oba meča odigrana su prošle godine na tvrdoj podlozi. I u Brizbejnu i u Majamiju bolji je bio srpski teniser, i to bez izgubljenog seta. Oba seta u Brizbejnu dobio je rezultatom 6:3, dok je na mastersu u Majamiju bilo 6:0, 7:6 (7:1).

Korak po korak do Torina

Novak Đoković čak sedam puta osvajao je masters u Parizu (2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021. i 2023. godine), po čemu je apsolutni rekorder.

Pored osme pariske titule i ukupno 103. trofeja u karijeri, srpski teniser ove godine u francuskoj prestonici juri i dobar rezultat koji bi mu, ukoliko glavni konkurenti podbace, obezbijedio učešće na Završnom ATP turniru.

Trenutno je 11. u „trci za Torino“, iza Aleksa de Minora, Rafaela Hodara i Frensisa Tijafoa, a Hodarov sinoćnji poraz od Kaspera Ruda dodatno je podgrijao nadu među Đokovićevim navijačima.

Srpski teniser zaostaje 294 boda za Hodarom i potreban mu je plasman u polufinale turnira u Parizu kako bi sakupio dovoljno bodova da ga prestigne.

Za početak, moraće danas da savlada Rinkija Hidžikatu, a već naredni rival mogao bi da mu bude upravo De Minor, ukoliko deveti teniser svijeta u drugom kolu pobijedi Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.

(RTS)