Šta sada Novaku Đokoviću fali za završni Masters u Torinu

Novak Đoković je preokretom preživio na startu Pariza i nastavio potjeru za titulom u "gradu svjetlosti", ali i za završnim Mastersom u Torinu.

Novi bodovi su tu, a potrebno je da se i neki drugi rezultati poklope kako bi srpski as zaista vidio otvorena vrata za sjever Italije.

Đoković je sada ponovo na 294 bodova udaljen od Rafaela Hodara, Španca koji drži posljednje mjesto koje vodi na završni Masters.

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Između njih je još i Aleks De Minor koji je i te kako involviran u trku, a ima 230 bodova više od Novaka.

Srbin se sada udaljio od Tejlora Frica koji ga prati na 80 bodova, tako da je ovo nadmetanje sada u punom jeku.

Ono što bi bilo sjajno za Đokovića jeste da Hodar večeras izgubi, a ima prilično težak posao protiv Kaspera Ruda.

Ukoliko bi on bio eliminisan, meta bi postala statična, pa bi Novak znao da mu polufinale sigurno donosi preticanje Hodara.

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Naravno, moraće da posmatra i De Minora koji sutra igra svoj meč, ali bitno je da je još uvijek tu i da šanse još uvijek postoje.

Na Novaku je da ide ka polufinalu i da prati Španca i Australijanca, pa da na kraju Pariza vidi konačni saldo.

Ostaje i taj prostor za Stokholm, posljednji turnir pred završni Masters. Ne bi čudilo da teniseri u ovoj "pograničnoj zoni" odluče da idu u Švedsku ukoliko im budu falili bodovi.

Đoković nikada nije igrao u Stokholmu, ali to je već daleka priča...

(Telegraf)