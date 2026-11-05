Aleksander Zverev postao je prvi teniser u istoriji koji je svoj prvi meč kao svjetski broj jedan izgubio bez osvojenog seta.

Nijemac je na startu Mastersa u Parizu poražen od Lorenca Muzetija sa 7:6(5), 6:2, svega nekoliko dana nakon što je zvanično preuzeo prvo mjesto ATP liste.

Zverev je tako postao peti igrač u istoriji koji je izgubio prvi meč nakon dolaska na vrh, ali prvi kome se to dogodilo rezultatom 2-0.

Poslije poraza nije krio nezadovoljstvo svojom igrom, ali još više kritikama koje posljednjih dana prate njegov dolazak na prvo mjesto.

Na pitanje da li je osjećao dodatni pritisak zbog novog statusa, odgovorio je:

"Stres? Ne znam da li je bio stres. Iskreno, posljednjih nekoliko dana sam pomalo iznerviran."

Zverev smatra da se od njega traži da opravdava poziciju na način na koji prethodni brojevi jedan nisu morali.

"Postati broj jedan na svijetu je nešto o čemu, mislim, svaki igrač sanja. Ali imam osjećaj da sam jedini broj jedan u istoriji tenisa koji mora da objašnjava zašto je normalno da je broj jedan".

Nijemac je tokom 2026. osvojio Rolan Garos i US open, zbog čega smatra da je zaslužio poziciju na kojoj se nalazi.

"To mi je prilično teško, jer mislim da zaslužujem da budem tu gde jesam, iako sam danas izgubio. Niko, čini mi se, nikada nije morao toliko da se opravdava kao ja posljednjih nekoliko dana. Iskreno, to me nervira."

Njegovo prvo mjesto posljednjih nedelja često se dovodilo u vezu sa povredama Janika Sinera i Karlosa Alkarasa, ali Zverev očigledno više ne želi da ulazi u takve rasprave.

(b92)