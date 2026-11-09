Bivši teniseri Greg Rusedski i Džim Kurijer govorili su o budućnosti Novaka Đokovića, njegovoj dugovječnosti i mogućem završetku karijere.

Rusedski smatra da srpski teniser treba da igra sve dok to želi, dok Kurijera najviše zanima kako Đoković zamišlja oproštaj od tenisa.

Rusedski je istakao da Đoković, uprkos tome što ima 39 godina, i dalje igra na izuzetno visokom nivou, te da njegova dugovječnost zaslužuje divljenje.

„Što se Novaka tiče, neka igra dok god želi. Taj čovjek je apsolutna legenda. On je najveći svih vremena. Znam da možemo da gledamo statistiku i brojke, ali njegova dugovječnost i nivo igre koji održava sa 39 godina zaista su nevjerovatni. Zato hajde da uživamo u njemu dok god želi da igra. I dalje je imao sjajnu sezonu i nadamo se da će nastaviti još mnogo godina“, rekao je Rusedski.

Govoreći o mogućnosti da Đoković osvoji rekordni 25. grend slem trofej, Rusedski je ocijenio da će mu za takav podvig biti potrebno i malo sreće, uz moguće probleme glavnih rivala.

„Da bi stigao do 25. grend slem trofeja, moraju da mu se poklope određene stvari. Biće mu potrebno i malo sreće, odnosno da teniseri poput Alkaraza i Sinera eventualno imaju problema sa povredama“, naveo je Rusedski.

Kurijer je, s druge strane, ukazao na pitanje koje ga najviše zanima kada je riječ o nastavku Đokovićeve karijere – gdje i na koji način srpski teniser želi da se oprosti od tenisa.

„Moje najveće pitanje je gdje Novak Đoković želi da završi karijeru. Da li ima zamišljen idealan način na koji bi želio da se oprosti od tenisa? Znam da je više puta javno govorio da želi da karijeru završi na Olimpijskim igrama, pa je moguće da bi upravo to mogao da bude kraj“, rekao je Kurijer.

Đoković i dalje nastoji da poveća broj grend slem titula, a eventualni 25. trofej dodatno bi učvrstio njegov status jednog od najuspješnijih tenisera u istoriji.

(RTS)