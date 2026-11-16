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Đoković zadržao 12. poziciju, Zverev i dalje prvi

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АТВ редакција
16.11.2026 08:51

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Đoković zadržao 12. poziciju, Zverev i dalje prvi
Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je 12. mjesto na najnovijoj ATP listi sa 2.940 bodova, dok je Nijemac Aleksandar Zverev i dalje prvi sa 9.320 bodova.

Zverev je ostao na čelu iako je izgubio 230 bodova u odnosu na prethodnu listu.

Na drugoj poziciji je Italijan Janik Siner sa 7.950 bodova, na trećoj Španac Karlos Alkaraz sa 6.100, a na četvrtoj Amerikanac Ben Šelton sa 5.170 bodova.

Rus Danil Medvedev je peti sa 3.820 bodova, Italijan Flavio Koboli šesti sa 3.680, sedmi je Francuz Artur Fils sa 3.625, a osmi Amerikanac Frensis Tijafo sa 3.390 bodova.

Deveti je Amerikanac Tejlor Fric sa 3.300 bodova, 10. Španac Rafael Hodar sa 3.234 bodova, a na 11. mjestu je Australijanac Alek de Minor sa 3.170 bodova, iako je ostao bez 200 bodova.

Srpski teniser Miomir Kecmanović nalazi se na 64. mjestu sa 871 bodom, a Hamad Međedović je napredovao za jednu poziciju i sada zauzima 79. mjesto sa 751 bodom, prenosi Srna.

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Tagovi :

Novak Đoković

Aleksandar Zverev

ATP lista

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tenis

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